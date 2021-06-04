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Перепись покажет, для скольких жителей Бурятии русский язык родной

Перепись покажет, для скольких жителей Бурятии русский язык родной
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
По данным переписи 2010 года, в Бурятии русским языком владели 98% жителей

6 июня ежегодно отмечается День русского языка. К этой дате в Бурятстате рассказали о том, что перепись знает о населении, которое владеет русским языком.

В переписные листы всероссийской переписи населения 2010 года были включены сразу несколько вопросов о языках, которыми владеют постоянные жители нашей страны: родной язык; владение русским языком; владение иными языками.

Перепись показала, что на территории нашей страны русским языком владеет 137,5 млн. человек или 99 % ответивших на этот вопрос. Из числа владеющих русским языком для 118,6 млн. человек он является родным.

В Бурятии, по данным 2010 года, владеют русским языком 98,2 % (в 2002 г. - 98,6 %) граждан. Родным его считают 99,9 % русских, 89,9 % немцев, 79,8 % белорусов, 73,4 % украинцев, 59,7 % татар, 57,6 % эвенков, 24,8 % армян, 22,4 % азербайджанцев, 18,2 % бурят и другие.

В переписные листы предстоящей переписи населения, которая состоится в этом году, также включены вопросы этнолингвистического характер. Кроме того, в программу добавлен вопрос об использовании языков в повседневной жизни. Это позволит оценить, как развиваются народы и как удается сохранить этнокультурное наследие предков.

Всероссийская перепись населения пройдёт с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».
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