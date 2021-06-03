Первый телеканал, вещающий на бурятском языке, провёл День открытых дверей. ФОТО
Вчера, 2 июня, на новом телеканале «Буряад ТВ» состоялся День открытых дверей. Увидеть воочию студии и познакомиться с коллективом пришли режиссёры документального и художественного кино, артисты, музыканты и энтузиасты бурятских проектов.
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Виталий Раднаев, директор телеканала, отметил, что «Буряад ТВ» остро нуждается в современном интересном контенте - фильмах, музыкальных клипах, записях спектаклей, роликах и тд.
- «Буряад ТВ» является проектом долгожданным и народным, потому требуется вклад каждого, - добавил Виталий Раднаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», первый круглосуточный телеканал на бурятском языке запустил вещание 30 мая, в день Республики Бурятия. «Буряад ТВ» начал трансляцию передач в 12 часов по местному времени. /news/16/414989/
«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все семь дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.
Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.
25 мая Роскомнадзор выдал лицензию на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.
Новый канал можно найти в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке и в интернете - на сайте www.buryad.tv. С июня «Буряад ТВ» начнёт вещание ещё в двух кабельных сетях: ПАО МТС и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ).
«Буряад ТВ» набирает контент для эфира
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