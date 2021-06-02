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Дожди повлияли на график ремонта дорог в Улан-Удэ

Дожди повлияли на график ремонта дорог в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этом году к дорожному ремонту и так приступили раньше обычного

Из-за дождей сдвигается график ремонта дорог, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Сегодня мэр Игорь Шутенков на планёрном совещании поручил проконтролировать работу подрядчиков, которые ведут ремонт дорог. В дождливую погоду укладывать асфальт, согласно технологии, не рекомендуется.

В связи с этим планируется разработать порядок, по которому график производства дорожных работ можно будет сдвигать на 10 дней.

- Посмотрите, необходимо ли сдвигать сроки по графикам выполнения работ в связи с погодными условиями. Подумайте, как это нужно сделать – вносить изменения в каждый контракт, график или достаточно распорядительного документа, - сказал Игорь Шутенков.

Мэр подчеркнул, что сроки завершения всех работ должны остаться без изменения.

В этом году к дорожному ремонту приступили раньше обычного, поскольку торги среди подрядных организаций прошли ещё в январе. Это позволило дорожникам подготовиться к ремонту заранее: закупить необходимые материалы, подготовить технику и т.д. В итоге к работе приступили сразу с наступлением плюсовых температур. Ранние сроки старта дорожного ремонта позволяют сейчас скорректировать график производства работ на 10 дней.


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