Дожди повлияли на график ремонта дорог в Улан-Удэ

В этом году к дорожному ремонту и так приступили раньше обычного



Из-за дождей сдвигается график ремонта дорог, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Сегодня мэр Игорь Шутенков на планёрном совещании поручил проконтролировать работу подрядчиков, которые ведут ремонт дорог. В дождливую погоду укладывать асфальт, согласно технологии, не рекомендуется.



В связи с этим планируется разработать порядок, по которому график производства дорожных работ можно будет сдвигать на 10 дней.



- Посмотрите, необходимо ли сдвигать сроки по графикам выполнения работ в связи с погодными условиями. Подумайте, как это нужно сделать – вносить изменения в каждый контракт, график или достаточно распорядительного документа, - сказал Игорь Шутенков.



Мэр подчеркнул, что сроки завершения всех работ должны остаться без изменения.



В этом году к дорожному ремонту приступили раньше обычного, поскольку торги среди подрядных организаций прошли ещё в январе. Это позволило дорожникам подготовиться к ремонту заранее: закупить необходимые материалы, подготовить технику и т.д. В итоге к работе приступили сразу с наступлением плюсовых температур. Ранние сроки старта дорожного ремонта позволяют сейчас скорректировать график производства работ на 10 дней.





