Срок действия тарифного соглашения в ЖКХ республики продлён до конца 2024 года
В Бурятии соглашение о внесении изменений в отраслевое тарифное соглашение подписали министр строительства региона Николай Рузавин и руководители республиканского профсоюза работников жизнеобеспечения и регионального отраслевого объединения работодателей «Союз предприятий коммунального и городского хозяйства».
- Мы продлили действие отраслевого тарифного соглашения до 2024 года и тарифная ставка рабочего первого разряда на 21 год увеличена на 4,5 %, - рассказал Николай Рузавин.
В соответствии с подписанным соглашением срок действия отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве республики продлён до 31 декабря 2024 года.
- Отметим, что минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда увеличена до уровня 11175,0 рублей с учётом индекса роста потребительских цен в Республике Бурятия, - сообщили в пресс-службе министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.
В Бурятии подписаны изменения в отраслевом тарифном соглашении
Общество, Фото:
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