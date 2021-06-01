Традиционное российско-монгольское учение направлено на борьбу с международным терроризмом
Совместное военное учение «Селенга-2021» состоится в этом году в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в прошлом году совместное российско-монгольское учение «Селенга» впервые из-за пандемии коронавируса проходило не в одной стране, а одновременно на двух полигонах в Монголии и в России (в Кяхтинском районе Бурятии).
От Вооружённых сил России привлекалось около 650 военнослужащих и более 100 единиц техники. Со стороны Вооружённых сил Монголии было задействовано порядка 450 человек и также свыше 100 единиц техники.
Справка:
Российско-монгольское учение «Селенга» проводится ежегодно с 2008 года. До 2011-го оно представляло собой тактическое учение с боевой стрельбой и называлось «Дархан» (в переводе с монгольского — «Строитель»). В 2011 году мероприятие было переименовано по названию реки, берущей начало в Монголии, протекающей по территории и Бурятии и впадающей в озеро Байкал. С этого времени учение стало иметь антитеррористическую направленность. Учение проходит попеременно то в Бурятии, то в Монголии.
Учение «Селенга-2021» пройдёт в Монголии
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