Иркутск посетили участники автопробега «Содружество: от Буга до Байкала»

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Участники выразили благодарность сибирякам, которые защитили Белоруссию в годы Великой Отечественной войны



В Иркутск прибыли участники международного автопробега «Содружество: от Буга до Байкала», посвящённого 80-летию со дня начала Великов Отечественной войны и обороне Брестской крепости. В областном центре участники патриотической акции посетили Иркутский городской центр «Патриот», осмотрели экспозицию выставки об обороне Брестской крепости и 50-летию со дня открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой.



Автопробег стартовал накануне Дня Победы в Белоруссии. Конечная точка маршрута – озеро Байкал.



У мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске состоялся торжественный митинг. Участники автопробега передали центру «Патриот» капсулы с землёй из Брестской крепости, мест захоронения воинов Иркутско-Пинской дивизии, которая освобождала город в годы Великой Отечественной и копию её знамени, а также фляжки с водой рек Буг и Пина.



- Мы благодарны всем, кто помог в реализации этого проекта. Для нас это ещё одна возможность выразить слова благодарности всем сибирякам, которые защитили наши города в годы Великой Отечественной войны. Завтра мы планируем посетить Байкал и вылить туда воду Буга и Пины, - сказал организатор автопробега Алексей Манец.



Из Иркутска участники акции отбывают 3 июня, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

