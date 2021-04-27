Алексей Цыденов пригласил вице-премьера России в Бурятию



Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился в Москве с заместителем председателя правительства России Викторией Абрамченко. Об этом он сообщил в социальной сети.



- Прошлая неделя безусловно была наполнена посланием Президента. Но и другая работа шла своим чередом. Встретился с Вице-премьером Викторией Валериевной Абрамченко. Обсудили решение наших наболевших вопросов по ликвидации свалок и строительству полигонов, правовые земельные вопросы в населённых пунктах вокруг Байкала, как объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И другие наши природоохранные и земельные вопросы. Поблагодарил Викторию Валериевну за поддержку в вопросе строительства очистных. Напомню, что с учетом её поддержки Президент дал поручение о выделении 14 млрд. руб. на строительство у нас 21 очистных! – отмечает Алексей Цыденов.



Глава республики пригласил Викторию Абрамченко в республику и получил предварительное подтверждение о проведении летом в Улан-Удэ под её председательством межведомственной рабочей группы по Байкалу.



- Вопросов много. Поддержка есть. Будем работать, - заключил он.

