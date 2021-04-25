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Православные жители Бурятии отмечают Вербное воскресенье

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с празднования Вербного воскресенья

Вербное воскресенье — христианский праздник, отмечаемый на шестой неделе Великого поста, в воскресенье за неделю до Пасхи. В этом году оно празднуется 25 апреля. После начинается Страстная неделя, которая завершается главным праздником христиан.

В Библии говорится, что Вербное, или Пальмовое, воскресенье связано с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда Он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами «Осанна!», как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря.

В память об этом верующие приходят на праздник с распустившимися ветками деревьев. В России верующие приносят в храмы вербу.

Праздничные богослужения состоялись сегодня в храмах Улан-Удэ. Верующие освящали ветки вербы. Считается, что освященная верба очищает и отгоняет нечистую силу.

В прошлом году из-за пандемии верующих просили по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Для них проводили онлайн-трансляцию богослужений в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube. Также два республиканских телеканала вели прямую трансляцию со службы.

Действительно тогда горожане прислушались к призывам: службы велись в полупустых церквях.

православие
 
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