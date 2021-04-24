Глава Бурятии на Всероссийском субботнике помог убраться на территории БСМП





В Улан-Удэ добровольцы, представители организаций и предприятий очистят знаковые места и улицы города. В частности, Мемориал Победы, набережную, «Обелиск», скверы «Радуга», «Юношеский», «Дархан», «Школьный», улицы Терешковой, Шумяцкого, Боевая, Бабушкина, Революции 1905 года, проспекты, Строителей, Автомобилистов и многие другие точки города. А также прилегающие территории ссузов, вузов, объектов культуры, здравоохранения, спорта и прочих учреждений.



- Этот субботник - прежде всего для нас самих: для наших пациентов, сотрудников. Больница - это наш второй дом, в котором мы, пожалуй, проводим большую часть времени. И важно, чтобы здесь нам было уютно, приятно. Поэтому мы поддержали субботник с удовольствием, - поделилась заведующая Первичным сосудистым отделением БСМП Виктория Высоцкая.



С уборкой помогают сотрудники учреждений, органов власти, ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ПАО «ТГК»-14, подразделений ВСЖД, Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, ЛВРЗ, Улан-Удэнского авиационного завода и многих других предприятий.



Накануне, 23 апреля, субботник уже прошёл на некоторых территориях, например, в парке имени Жанаева, в районе площади Советов.



Онлайн-голосование по выбору общественных территорий впервые пройдёт в этом году - с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет проголосовать на платформе 03.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно будет за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект.







По информации пресс-службы правительства Бурятии.



Массовая уборка проходит сегодня по всей Бурятии в рамках традиционного месячника по благоустройству, озеленению и повышению санитарной культуры. А также в преддверии старта онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».В Улан-Удэ добровольцы, представители организаций и предприятий очистят знаковые места и улицы города. В частности, Мемориал Победы, набережную, «Обелиск», скверы «Радуга», «Юношеский», «Дархан», «Школьный», улицы Терешковой, Шумяцкого, Боевая, Бабушкина, Революции 1905 года, проспекты, Строителей, Автомобилистов и многие другие точки города. А также прилегающие территории ссузов, вузов, объектов культуры, здравоохранения, спорта и прочих учреждений.- Этот субботник - прежде всего для нас самих: для наших пациентов, сотрудников. Больница - это наш второй дом, в котором мы, пожалуй, проводим большую часть времени. И важно, чтобы здесь нам было уютно, приятно. Поэтому мы поддержали субботник с удовольствием, - поделилась заведующая Первичным сосудистым отделением БСМП Виктория Высоцкая.С уборкой помогают сотрудники учреждений, органов власти, ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», ПАО «ТГК»-14, подразделений ВСЖД, Улан-Удэнского приборостроительного производственного объединения, ЛВРЗ, Улан-Удэнского авиационного завода и многих других предприятий.Накануне, 23 апреля, субботник уже прошёл на некоторых территориях, например, в парке имени Жанаева, в районе площади Советов.Онлайн-голосование по выбору общественных территорий впервые пройдёт в этом году - с 26 апреля по 30 мая. Каждый житель республики старше 14 лет сможет проголосовать на платформе 03.gorodsreda.ru. Отдать свой голос можно будет за объект, который больше всего нуждается в благоустройстве и за понравившийся дизайн-проект.

24 апреля в рамках Всероссийского субботника глава Бурятии Алексей Цыденов и представители партии «Единая Россия» помогали навести порядок на прилегающей территории больницы скорой медицинской помощи имени В.В. Ангапова.- Я хочу всех поздравить с тем, что весна пришла. Город готовится расцветать: пока ещё зелени нет, но она на подходе. Наш город должен быть чистым, наша республика должна быть чистой, наша страна должна быть чистой. Все в наших руках - мы с вами можем сделать мир вокруг себя немножко чище: соберёмся, поработаем, и мир станет чище, улыбки будут ярче. В общем, инструмент в руки и пошли делать город чистым! – заявил глава Бурятии.Также Алексей Цыденов поздравил сотрудников БСМП с приближающимся праздником - Днём работника скорой медицинской помощи: «Не будем возвращаться к «ковидной» теме - отстояли достойно. Просто с наступающим праздником вас. Желаю, чтобы было меньше работы, зарплата была больше. Чтобы все вокруг были здоровы, сильны и счастливы!».