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В Бурятии к выходным наладится погода

В Бурятии к выходным наладится погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
По югу ожидается до +21 градуса

По данным Бурятского гидрометцентра, в республике на выходные потеплеет. Такие выводы можно сделать из прогноза, который опубликовали синоптики.

Так, завтра, 16 апреля, по республике ночью местами небольшой снег, днём в Северо-Байкальском районе снег. Ветер ночью северо-западный 6-11, местами по южной половине до 15-17 м/с, днём западный 6-11 м/с. Температура ночью -3,-8, местами -13,-18, днём +9,+14, местами 0,+5.

В субботу, 17 апреля, погода наладится. Ночью по северному Прибайкалью небольшой снег, по остальной территории преимущественно без осадков, днём по северной половине местами небольшой мокрый снег, по северному Прибайкалью до умеренного. Ветер ночью восточный, днём с переходом на западный 6-11, днём по северной половине порывы до 15-17 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -10,-15, днём +13,+18, по юго-западу и югу до +21, местами по северной половине +3,+8.

В воскресенье, 18 апреля, немного похолодает. Ночью местами небольшой мокрый снег и снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -7,-12, днём +9,+14, местами 0,+5.

прогноз погоды
 
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