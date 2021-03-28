Тензин Лама ушёл на 60-м году жизни
26 марта скоропостижно скончался видный буддийский деятель, ближайший ученик и помощник Еше Лодоя Ринпоче, сооснователь дацана «Ринпоче Багша» — геше-лхарамба Тензин Лама. Ему было 59 лет.
Первыми о смерти сообщили местные Telegram-каналы. «Степной дозор» отмечал некие «загадочные обстоятельства» смерти. «БурКОПсоюз» сообщал, что вскрытие тела, которое установит точную причину смерти, ещё не проведено.
Причину ухода из жизни влиятельного представителя тибетского буддизма назвали в самом дацане «Ринпоче Багша». В официальном сообщении дацана говорится, что Тензин Лама скончался от острой сердечной недостаточности.
Справка:
Дацан «Ринпоче Багша» начал строиться вУлан-Удэ на Лысой горе в 2000 году. С благословения Его Святейшества Далай Ламы XIV центр основал учитель Еше Лодой Ринпоче (Ело Ринпоче IV). Верующие называют его «тулку, святым перерожденцем, человеком, осознанно родившимся и посвящающим свою жизнь помощи всем живым существам».
Центр «Ринпоче Багша» исповедует буддизм классической традиции Гелуг.
В 2004 году в дацане «Ринпоче Багша» была установлена самая большая в России бронзовая, покрытая сусальным золотом, шестиметровая статуя Будды Шакьямуни.
В июне 2004 года дацан «Ринпоче Багша» был официально открыт.
В 2005 году на территории храмового комплекса было установлено восемь буддийских ступ, символизирующих природу просветлённого ума Будды.
В 2009 году был установлен Колокол Четырёх Печатей – самый большой в России буддийский колокол.
С момента открытия в дацане «Ринпоче Багша» ежедневно проходят хуралы, можно попасть по предварительной записи на аудиенцию к досточтимому Ело Ринпоче. Также в дацане постоянный приём ведут ламы. Праздничные хуралы проходят в соответствии с лунным календарем.
Скончался сооснователь дацана «Ринпоче Багша»
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