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Скончался сооснователь дацана «Ринпоче Багша»

Скончался сооснователь дацана «Ринпоче Багша»
Общество,  Фото:дацан "Ринпоче Багша"
Тензин Лама ушёл на 60-м году жизни

26 марта скоропостижно скончался видный буддийский деятель, ближайший ученик и помощник Еше Лодоя Ринпоче, сооснователь дацана «Ринпоче Багша» — геше-лхарамба Тензин Лама. Ему было 59 лет.

Первыми о смерти сообщили местные Telegram-каналы. «Степной дозор» отмечал некие «загадочные обстоятельства» смерти. «БурКОПсоюз» сообщал, что вскрытие тела, которое установит точную причину смерти, ещё не проведено.

Причину ухода из жизни влиятельного представителя тибетского буддизма назвали в самом дацане «Ринпоче Багша». В официальном сообщении дацана говорится, что Тензин Лама скончался от острой сердечной недостаточности.

Справка:

Дацан «Ринпоче Багша» начал строиться вУлан-Удэ на Лысой горе в 2000 году. С благословения Его Святейшества Далай Ламы XIV центр основал учитель Еше Лодой Ринпоче (Ело Ринпоче IV). Верующие называют его «тулку, святым перерожденцем, человеком, осознанно родившимся и посвящающим свою жизнь помощи всем живым существам».

Центр «Ринпоче Багша» исповедует буддизм классической традиции Гелуг.


В 2004 году в дацане «Ринпоче Багша» была установлена самая большая в России бронзовая, покрытая сусальным золотом, шестиметровая статуя Будды Шакьямуни.

В июне 2004 года дацан «Ринпоче Багша» был официально открыт.

В 2005 году на территории храмового комплекса было установлено восемь буддийских ступ, символизирующих природу просветлённого ума Будды.

В 2009 году был установлен Колокол Четырёх Печатей – самый большой в России буддийский колокол.

С момента открытия в дацане «Ринпоче Багша» ежедневно проходят хуралы, можно попасть по предварительной записи на аудиенцию к досточтимому Ело Ринпоче. Также в дацане постоянный приём ведут ламы. Праздничные хуралы проходят в соответствии с лунным календарем.

смерть буддизм некролог
 
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