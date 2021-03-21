Поезд будет отправляться из Северобайкальска через день
С 1 июня по 9 сентября возобновляется движение поезда №111 Северобайкальск – Красноярск. Это связано с назначением поезда Красноярск – Москва и отменой поезда Северобайкальск – Новосибирск, сообщает ВСЖД.
В составе поезда №111 будут следовать беспересадочные вагоны Северобайкальск – Барнаул и Северобайкальск – Бийск. На станции Красноярск эти вагоны будут включены в состав поезда Красноярск – Москва, с отцепкой на станции Новосибирск и последующей прицепкой к поездам Адлер – Барнаул и Барнаул – Бийск.
Поезд №111 будет отправляться из Северобайкальска через день: с 1 июня по 31 июля по нечётным числам месяца, со 2 по 30 августа - по чётным числам и с 1 по 9 сентября – по нечётным числам.
Летом запустят поезд Северобайкальск – Красноярск
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