В Иркутской области реализуют 5 проектов конкурса малых городов

Благоустроят Усолье-Сибирское, Тайшет, Нижнеудинск, Байкальск и Киренск
В 2021 году в Иркутской области будут реализованы пять проектов-победителей конкурса благоустройства малых городов России: в Усолье-Сибирском, Тайшете, Нижнеудинске, Байкальске и Киренске. На их воплощение направят почти 906 млн рублей. По количеству проектов-победителей Иркутская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и пятое место в Российской Федерации, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Особенность всех проектов-победителей в том, что благоустраивать планируется городские парки и бульвары, примыкающие к центральным площадям населённых пунктов. Такова идея проектов «Город-остров» в Киренске и «Город для жизни на берегу Байкала» в Байкальске, в этом цель намеченных работ в Нижнеудинске и Тайшете. На значительные преобразования готовы в Усолье-Сибирском, где реализуют концепцию развития рекреационного пространства в центральной части города «Вся соль Сибири: озеро Молодёжное, связывающее поколения».
Все проекты реализуются на премии, выделенные из федерального бюджета за победу в конкурсе, средства областного и местного бюджетов, а также взносы из иных источников – с участием местных бизнес-сообществ и предпринимателей.
На совещании, которое провёл губернатор региона, директор ОГБУ «Центр компетенций» Дарья Аверченко доложила о том, что к участию в новом конкурсе благоустройства малых российских городов в 2022 году регион готовит десять проектов. На орбиту благоустройства готовятся выйти новые населённые пункты: Алзамай, Железногорск-Илимский, Усть-Илимск, Вихоревка, Зима, Усть-Кут, Шелехов. Кроме этого Свирск, Тулун и Саянск хотели бы расширить уже благоустроенные территории. Заместителю председателя регионального правительства Георгию Кузьмину и министру природных ресурсов и экологии Светлане Трофимовой было поручено обеспечить правовое сопровождение проектов благоустройства малых городов в текущем и будущем году.
В Иркутской области реализуют 5 проектов конкурса малых городов
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