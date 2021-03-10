Турнир проведут в 10-й раз
В Бурятии с 8 по 11 апреля пройдут чемпионат и первенство республики по тайскому боксу. Соревнования будут посвящены памяти Романа Буерачного.
Турнир состоится в юбилейный 10-й раз и будет проводиться в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ. Также соревнования будут открытыми, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.
Напомним, что на днях тайбоксёры республики на чемпионате и первенстве ДФО завоевали третье общекомандное место, выиграв 17 медалей.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет чемпионат Бурятии по тайском боксу
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