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Тайбоксёры Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Тайбоксёры Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество,  Фото:пресс-служба федерации тайского бокса РБ
Спортсмены завоевали 17 медалей и третье общекомандное место

С 4 по 8 марта в Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу среди мужчин и женщин (18-40 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), а также юношей и девушек (12-13 лет). В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии. Республику представляли 16 спортсменов под руководством тренера С. Арамхиева и тренера-судьи О. Межениной.

Спортсмены Бурятии на турнире завоевали третье общекомандное место, выиграв 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.

Первое место
- Арамхиев Баян (СК «Панч»);
- Воробьев Глеб (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Гаськов Максим (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Герасимова Алина (СШ Иволгинска);
- Зарубина Виолетта (СШ Иволгинска);
- Ербаева Дарья (СК «Клинч03»);
- Иванов Александр (СК «Панч»);
- Питнаева Адиса (СК «Клинч03»);
- Сизых Илья (СШ №16);
- Сугробов Влад (СК «Аварга»).

Второе место
- Арамхиев Саян (СК «Панч»);
- Галимулин Егор (СК «Клинч 03»);
- Сотников Станислав (СШ Иволгинска);
- Чебунин Даниил (СК «Аварга»).

Третье место
- Казаков Руслан (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Мунин Антон (СШ Иволгинска);
- Соковиков Иван (СШ №16,СК «Булгантай»).

Теперь тайбоксёры начнут подготовку к десятым юбилейным чемпионату и первенству Бурятии по тайскому боксу, которые пройдут с 8 по 11 апреля. В конце апреля состоится чемпионат России, а в середине мая – первенство России, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.
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