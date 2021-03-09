Спортсмены завоевали 17 медалей и третье общекомандное место
С 4 по 8 марта в Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу среди мужчин и женщин (18-40 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), а также юношей и девушек (12-13 лет). В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии. Республику представляли 16 спортсменов под руководством тренера С. Арамхиева и тренера-судьи О. Межениной.
Спортсмены Бурятии на турнире завоевали третье общекомандное место, выиграв 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.
Первое место
- Арамхиев Баян (СК «Панч»);
- Воробьев Глеб (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Гаськов Максим (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Герасимова Алина (СШ Иволгинска);
- Зарубина Виолетта (СШ Иволгинска);
- Ербаева Дарья (СК «Клинч03»);
- Иванов Александр (СК «Панч»);
- Питнаева Адиса (СК «Клинч03»);
- Сизых Илья (СШ №16);
- Сугробов Влад (СК «Аварга»).
Второе место
- Арамхиев Саян (СК «Панч»);
- Галимулин Егор (СК «Клинч 03»);
- Сотников Станислав (СШ Иволгинска);
- Чебунин Даниил (СК «Аварга»).
Третье место
- Казаков Руслан (СШ №16, СК «Пересвет»);
- Мунин Антон (СШ Иволгинска);
- Соковиков Иван (СШ №16,СК «Булгантай»).
Теперь тайбоксёры начнут подготовку к десятым юбилейным чемпионату и первенству Бурятии по тайскому боксу, которые пройдут с 8 по 11 апреля. В конце апреля состоится чемпионат России, а в середине мая – первенство России, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.
Тайбоксёры Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спортсмены привезли из столицы Бурятии 5 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых наград
Ход проверки контролирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
В акции приняли участие хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский и Александр Якушев
Турнир проходил в формате 11х11
Попасть на финалы смогут участники конкурса слоганов
В соревнованиях в Сочи приняли участие 18 команд
Спортсмены завоевали 17 медалей и третье общекомандное место
Главной площадкой праздника станет площадь у дворца спорта «Труд»
Другие 9 сувениров стали призёрами конкурса
Совместный клип набирает популярность в Сети
В «Колледже» будут учиться 12 своенравных подростков
Несколько советов дал Роспотребнадзор
Соревнования прошли в Международный женский день
Женщины могли проехать бесплатно в автобусе №29
Суд не стал лишать родительских прав пару, которая фактически бросила свою дочь