Тайбоксёры Бурятии успешно выступили на чемпионате ДФО

Общество, Фото: пресс-служба федерации тайского бокса РБ

Спортсмены завоевали 17 медалей и третье общекомандное место



С 4 по 8 марта в Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу среди мужчин и женщин (18-40 лет), юниоров и юниорок (16-17 лет), юношей и девушек (14-15 лет), а также юношей и девушек (12-13 лет). В соревнованиях приняла участие сборная Бурятии. Республику представляли 16 спортсменов под руководством тренера С. Арамхиева и тренера-судьи О. Межениной.



Спортсмены Бурятии на турнире завоевали третье общекомандное место, выиграв 10 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медалей.



Первое место

- Арамхиев Баян (СК «Панч»);

- Воробьев Глеб (СШ №16, СК «Пересвет»);

- Гаськов Максим (СШ №16, СК «Пересвет»);

- Герасимова Алина (СШ Иволгинска);

- Зарубина Виолетта (СШ Иволгинска);

- Ербаева Дарья (СК «Клинч03»);

- Иванов Александр (СК «Панч»);

- Питнаева Адиса (СК «Клинч03»);

- Сизых Илья (СШ №16);

- Сугробов Влад (СК «Аварга»).



Второе место

- Арамхиев Саян (СК «Панч»);

- Галимулин Егор (СК «Клинч 03»);

- Сотников Станислав (СШ Иволгинска);

- Чебунин Даниил (СК «Аварга»).



Третье место

- Казаков Руслан (СШ №16, СК «Пересвет»);

- Мунин Антон (СШ Иволгинска);

- Соковиков Иван (СШ №16,СК «Булгантай»).



Теперь тайбоксёры начнут подготовку к десятым юбилейным чемпионату и первенству Бурятии по тайскому боксу, которые пройдут с 8 по 11 апреля. В конце апреля состоится чемпионат России, а в середине мая – первенство России, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса РБ.

