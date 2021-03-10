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В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год

В Бурятии осуждённый пожизненно потребовал 250 тысяч за каждый год
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённый пожаловался на плохие условия лишь спустя 18 лет

В Верховный суд Бурятии обратился мужчина, осуждённый к пожизненному лишению свободы. Он просил взыскать с министерства финансов Российской Федерации в счёт возмещения вреда по 250 тысяч рублей за каждый календарный год содержания в ненадлежаших условиях.

Из иска следовало, что в камере СИЗО, где он содержался в 2002 году, не было дневного света, питьевой воды, не хватало спальных мест, камера не проветривалась из-за отсутствия вытяжки и отдушины, отсутствовало горячее водоснабжение, не выдавалось постельное белье и гигиенические наборы, не было радиоточки, библиотеки. Бетонные полы не были окрашены, не имели напольных покрытий, что способствовало простудным заболеваниям, заявил осуждённый. Также он указал, что камера освещалась двумя лампочками накаливания, что привело к ухудшению его зрения. Кроме того, он подвергался насилию со стороны сотрудников изолятора, указал в иске мужчина.

Советский районный суд отказал в удовлетворении иска. Ведь истец не представил доказательств, подтверждающих его доводы.

В апелляционной жалобе мужчина просил всё же удовлетворить его требования в полном объёме.

- Судебная коллегия по гражданским делам отклонила доводы жалобы и оставила решение суда без изменения. Судебная коллегия согласилась с выводами суда, усмотревшего в бездействии осуждённого, обратившегося в суд через 18 лет после указанных им событий, признаки злоупотребления правом. Истец на протяжении длительного периода времени с иском не обращался, что привело к невозможности исследования судом указанных им обстоятельств вследствие уничтожения документов, журналов, иных письменных доказательств, которые могли бы подтвердить или опровергнуть юридически значимые обстоятельства, - сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Суд апелляционной инстанции на отсутствие жалоб от осуждённого на состояние здоровья в период нахождения в условиях СИЗО. Также отсутствуют сведения об ухудшении состояния его здоровья в тот период. Врач, осмотревший мужчину, не нашёл ухудшения зрения, изменения соответствуют физиологичны и соответствует его возрасту.
осужденные
 
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