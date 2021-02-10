Известная блогерша Дина Саева побывала на Байкале

















Популярная блогерша Дина Саева побывала на Байкале в Иркутской области. В «Тик Токе» девушка сообщила, что побывать на озере было её мечтой.Здесь Дина Саева окуналась в прорубь, пробовала лёд на вкус, снимала ролики, а также устроила экстремальную фотосессию – фотографировалась в платье на фоне Байкала. Пользователи опасаются за её здоровье: «На что ты идешь ради фоток, не боишься заболеть? Здоровье - не шутки», «Одевайся потеплее», «Таким образом легко заболеть, лучше потеплее оденься, Дина», «Не заболей, солнце! И шапку надевай!» и т.д.Уроженка Душанбе Дина Саева — самый популярный русскоязычный пользователь соцсети TikTok. Тематика роликов на её тикток-канале самая разнообразная: юмористические ролики, социальные ролики, челленджи, танцы, монтажные фокусы, сценки из фильмов.Также в Instagram у неё насчитывается более 6 млн подписчиков.