В Улан-Удэ издали сборник бурятского детского фольклора

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В Бурятии издана книга «Алтан дуһал. Буряад хүүгэдэй аман зохёол» – «Золотая капля. Бурятский детский фольклор».Составители собрали, систематизировали и представили читателям примеры всех жанровых разновидностей бурятского детского фольклора. Для широкого круга читателей книга может стать настольной и послужить руководством при воспитании детей, погружении их в родную языковую среду, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.Республиканский центр народного творчества представил видеопрезентацию книги. Министр культуры Бурятии Соёлма Даганва прочла отрывок из раздела «Ооголһон үгэнүүд» (заклички, приговорки). Также в презентации поучаствовали школьник из районов.