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В Ангарске пройдёт первенство Иркутской области по биатлону

В Ангарске пройдёт первенство Иркутской области по биатлону
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся 24 января

24 января состоится первенство Иркутской области по биатлону в лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский». Соревнования проводятся среди спортсменов команд районов и городов региона.

К участию в первенстве допускаются юноши и девушки следующих возрастных групп: 2002-2003 годов рождения; 2004-2005 годов рождения; 2006-2007 годов рождения; 2008 и младше Участники соревнований должны иметь соответствующую спортивно-техническую подготовку и разряд по виду спорта не ниже 3-го юношеского.

Программа соревнований
10:00–10:25 – Совещание судейской коллегии и представителей команд.
11:00 – Начало соревнований:
1. Юноши и девушки 2002-2003 гг.р: Девушки - индивидуальная гонка; 10 км (5х2 км), со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши - индивидуальная гонка; 12.5 км (5х2.5 км), со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.
2. Юноши и девушки 2004-2005 гг.р: Девушки – индивидуальная гонка; 7,5 км (5х1,5 км), со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя. Юноши – индивидуальная гонка; 10 км 5х2 км), со стрельбой на 4 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа, стоя.
3. Юноши и девушки 2006-2007 гг.р. Девушки - индивидуальная гонка; 5 км (1+2+1+1 км), со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа. Юноши - индивидуальная гонка; 6 км (1+2+1+2 км), со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, стоя, лёжа.
4. Юноши и девушки 2008 г.р. и младше: Девушки - индивидуальная гонка; 4 км (4х1км), со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа. Юноши - индивидуальная гонка; 4,8 км (4х1,2 км), со стрельбой на 3 огневых рубежах: лёжа, лёжа, лёжа.

Победителей и призёров наградят грамотами федерации биатлона «Союз биатлонистов Иркутской области».

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Иркутская область первенство спорт биатлон Ангарск
 
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