Дзюдоисты Улан-Удэ завоевали путёвки на первенство России

Школа дзюдо «Кодокан» показал отличный результат в Хабаровске
Юные улан-удэнцы – ученики школы дзюдо «Кодокан» Городского Дворца детского (юношеского) творчества завоевали медали первенства Дальневосточного федерального округа, которое прошло в Хабаровске. Юные спортсмены взяли семь путёвок на первенство России, которое состоится в Красноярске.
В городском комитете по образованию результат «Кодокана» назвали «мощнейшим».
Результаты представителей Улан-Удэ на первенстве ДФО:
Юноши до 18 лет:
46кг.Оганесян Давид -1место;
50кг.Дульский Михаил -1место;
55кг Путин Вячеслав- 3 место;
60кг Доржитаров Валентин -1место;
66кг: Ринчинов Рустам- 1место;
Омаров Рашид- 3 место;
+90кг Васильев Федот- 3 место (все юноши «Кодокан»).
Девочки:
44кг.Махатова Сарюна - 1место;
48кг.Лебедева Екатерина -3 место;
52кг.Лебедева Анастасия - 1место;
63кг.Лапа Виктория- 2 место;
70кг.Хорева София - 2 место.
Тренеры – Сергей Байдаев и Дмитрий Никулин.
Школа дзюдо «Кодокан» показал отличный результат в Хабаровске
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