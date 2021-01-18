На полигоне Бурдуны пройдут отборочные этапы конкурсов АрМИ-2021
Военнослужащие инженерных подразделений мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, закончили подготовку трасс для первого и второго этапов конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» на полигоне «Бурдуны». По результатам проверочных заездов трассы и препятствия на них такие, как противотанковый ров, «змейка», эскарп, колейный мост, косогор, соответствуют стандартам проведения конкурсов.
Кроме того, на огневом рубеже полигона Бурдуны подготовлены мишени, имитирующие танк и низколетящую воздушную цель (вертолёт), расчёт РПГ, наземную установку ПТУР во фронтальной проекции на дистанциях от 600 до 1800 метров.
Первый (отборочный) этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в конце февраля текущего года. В нём определят лучшие экипажи, которые примут участие в армейском этапе конкурсов. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии подготовлены трассы для танкового биатлона
Общество, Фото:
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