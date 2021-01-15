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В Бурятии зачисление соцвыплат произойдёт 15 и 18 января

В Бурятии зачисление соцвыплат произойдёт 15 и 18 января
Общество,  Фото:pixabay.com
В их числе и региональная социальная доплата к пенсии

По данным минсоцзащиты Бурятии, в республике произведено финансирование социальных выплат. Так, 13 января 2021 года профинансирована региональная социальная доплата к пенсии в сумме 135188,1 тысяч рублей, а также пособия при рождении и по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию в сумме 86133,6 тысяч рублей.

15 января 2021 года осуществлено финансирование:
- ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка в сумме 109545,0 тысяч рублей;
- ежемесячной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей до достижения ребёнком возраста трех лет в сумме 118776,2 тысяч рублей;
- единовременной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребёнка в сумме 9434,8 тысяч рублей.

Зачисление выплаты на счета получателей будет осуществлено 15 и 18 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.
Бурятия социальная защита населения
 
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