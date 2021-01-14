В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов



I место - Алексеева Марина, с. Оса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Картина «Обряд», холст, масло, 2018 г.);

II место - Писарев Сергей, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера» (Картина «Аюра», холст, масло, 2016 г., «Эвенка в чуме», холст масло, 2017 г.);

III место – Откидач Галина, мкр-н Берёзовый, р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» (Картина на бересте «Церковь на горе»).



Всем участникам фестиваля будут вручены дипломы. Победители и призёры награждаются подарочными сертификатам. Участники, занявшие 4, 5, 6 места, получат поощрительные призы. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



I место - Хамгушкеева Екатерина, с. Обуса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Гобелен из шерсти - «Единение»);II место - Тимофеева Вероника, г. Иркутск, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Панно «Охранники миров – Сыхча»);III место - коллектив учащихся 2 и 4 классов СОШ №57, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» (Панно «Сибирская Зима»).