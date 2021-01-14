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В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов

В Иркутской области назвали победителей фестиваля народных промыслов
Общество,  Фото:пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья
В мероприятии приняли участие представители Бурятии

В завершение 2020 года в Иркутской области прошёл заочный фестиваль народных промыслов и декоративно-прикладного искусства «Ремёсла Сибири». В мероприятии приняли участие представители национально-культурных объединений и общественных организаций из 24 муниципальных образований региона: городов Ангарск, Братск, Иркутск, Черемхово, Шелехово и районов: Аларский, Баяндаевский, Бодайбинский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский. Нукутский, Ольхонский, Осинский, Тайшетский, Нижнеудинский, Слюдянский, Усольский, Усть-Удинский, Эхирит-Булагатский, Катанский. Также в фестивале участвовали гости из Кяхтинского района Бурятии.

Участниками были представлены 350 работ в 8 номинациях: «Кукла Прибайкалья», «Национальная вышивка», «Национальный инструмент», «Национальный костюм», «Национальное украшение», «Национальная утварь», «Тематическая композиция», «Художественная графика и живопись». По результатам победителями и призёрами фестиваля стали следующие конкурсанты:

Номинация «Кукла Прибайкалья»

I место - Михеева Галина, г. Ангарск, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Кукла «Байкальская принцесса», «Цырегма-целительница»);
II место - Иванова Елена, с. Оса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Кукла «Воин степей», Кукольная композиция «Баабайен ба тоодэйн баяр»);
III место – Балбурова Галина, с. Оса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Кукла «Пастух»).

Номинация «Национальная вышивка»

I место – Прокопчук Татьяна, п. Успенский 3-й, Зиминский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Национальная чувашская вышивка – «Игольница», «полотенце», салфетка «Доброта и мудрость»);
II место – Семёнова Елена, с. Новолетники, Зиминский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Национальная чувашская вышивка - Чувашский рушник);
III место – Смирнова Ольга, д. Тагна, Заларинский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Национальная чувашская вышивка – «Игольница», «Рушник»).

Номинация «Национальный инструмент»

I место - Воронов Валентин, с. Баяндай, Баяндаевский район, Иркутская область, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Бурятский народный инструмент «Морин хуур»);
II место - Михайлов Юрий, с. Бадагуй, Баяндаевский район, Иркутская область, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Бурятский народный инструмент «Морин хуур»);
III место - Маслянко Любовь, п. Перевоз, Бодайбинский район, Иркутская область, Эвенкийский культурный центр «Сардаана» (Шумовой эвенкийский инструмент из шкуры оленя).

Номинация «Национальный костюм»

I место - Чащина Елена, г. Шелехов, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» («Кукла в эвенкийском костюме»);
II место - Виноградова Татьяна, д. Тагна, Заларинский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» («Кукла в чувашском костюме»);
III место - Кухлевская Жанна, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Польская культурная автономия «Огниво» («Кукла в польском костюме»).

Номинация «Национальные украшения»

I место - Ульданова Надежда, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» («Комплект Эржена»);
II место - Мишина Надежда, с. Гаханы, Эхирит-Булагатский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Набор «Снегири»);
III место - Фидикова Надежда, с. Масляногорск, Зиминский район, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Нагрудное традиционное чувашское украшение «Суху»).

Номинация «Национальная утварь»

I место - Кухта Анна, г. Иркутск, Иркутская область, общественная организация РОО «Иркутское товарищество Белорусов культуры им. Я.Д.Черского» («Традиционные белорусские горшки»);
II место - Клементьева Ирина, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» («Тарелка городецкая роспись»);
III место - Платохонова Ася, п. Новонукутский, Нукутский район, Иркутская область, НКО «Местной Бурятской национально-культурной автономии Нукутского района» («Салфетницы с бурятским орнаментом», «Хлебница с бурятским орнаментом».

Номинация «Тематическая композиция»

I место - Хамгушкеева Екатерина, с. Обуса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Гобелен из шерсти - «Единение»);
II место - Тимофеева Вероника, г. Иркутск, Иркутская область, общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей Иркутской области «Юлташ» (Панно «Охранники миров – Сыхча»);
III место - коллектив учащихся 2 и 4 классов СОШ №57, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» (Панно «Сибирская Зима»).

Номинация «Художественная графика и живопись»

I место - Алексеева Марина, с. Оса, Осинский район, Иркутская область, Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской культуры» Иркутской области (Картина «Обряд», холст, масло, 2018 г.);
II место - Писарев Сергей, г. Иркутск, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Этнокультурный центр народов Севера» (Картина «Аюра», холст, масло, 2016 г., «Эвенка в чуме», холст масло, 2017 г.);
III место – Откидач Галина, мкр-н Берёзовый, р.п. Маркова, Иркутский район, Иркутская область, Иркутская городская общественная организация «Центр русской культуры» (Картина на бересте «Церковь на горе»).

Всем участникам фестиваля будут вручены дипломы. Победители и призёры награждаются подарочными сертификатам. Участники, занявшие 4, 5, 6 места, получат поощрительные призы. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
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