Международное мероприятие проходило со 2 по 7 января в Екатеринбурге
Призёрами XV международного фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда» стали специалисты иркутских театров. На фестивале, который проходил со 2 по 7 января в Екатеринбурге, супруги Зуевы заняли третье место. Елена работает художником-декоратором в Иркутском драматическом театре, а Игорь – механик-конструктор кукол Иркутского театра «Аистёнок».
Темы фестиваля предлагали организаторы. Их посвятили празднику Рождества, Александру Невскому, императорской семье Николая II, Фёдору Достоевскому, Карлу Фаберже и Юрию Гагарину.
Свои ледовые композиции на площадке у Храма-памятника на Крови возводили 26 команд из разных регионов России. Итоги фестиваля были подведены в Рождество Христово. В жюри вошли известные свердловские художники и члены творческих союзов, возглавлял его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг).
На фестиваль супруги Зуевы везли с собой 56 кг инвентаря. Сначала они построили основание для будущей скульптуры из ледяных блоков. Их поднимали с помощью крана. Вес каждого – 180 кг. Затем с помощью воды на ледяную стену приклеивали отрисованные эскизы и уже по ним резали скульптуры.
Свой эскиз Зуевы создали по мотивам иллюстраций к сказке «Василиса Прекрасная». В центре композиции – красный всадник, выезжающий с огненным факелом, который в предании символизирует день, и вещие птицы-рассказчики с человеческим ликом. Высота скульптуры составила 3 метра. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.
Иркутяне стали призёрами фестиваля ледовой скульптуры
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