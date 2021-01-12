В Бурятии отменили штраф за «митинг» у колледжа

В проведении незаконного митинга обвинялась преподаватель колледжа
Преподавателя Бурятского аграрного колледжа, которой вмянялось незаконное проведение митинга, оправдали. Об этом сообщила на своём YouTube-канале известная правозащитница Надежда Низовкина,
- Оправдана рекордсменка по штрафам, преподаватель Бурятского аграрного колледжа. Её обвиняли сразу по трём статьям за организацию студенческого собрания. Штрафы отменены, - поделилась правозащитница.
Судя по всему, была подана апелляция в Верховный суд, в результате которого решение райсуда было отменено.
Как сообщал «Байкал-Daily», преподаватель Бурятского аграрного колледжа была оштрафована на тысячу рублей за проведение митинга на территории учреждения в период ограничительных мер. По оценке Низовкиной, данное мероприятие митингом не было, а педагог проводила только организационное собрание со студентами.
В ходе недавно состоявшегося заседания правозащитница привела новые аргументы по делу.
- Первое - я считаю, что существенным минусом стороны обвинения является то, что она не может определиться с формой публичного мероприятия, проведение которого вменяется Цыдымпиловой. Довод о том, что мероприятие имеет одновременно признаки пикета и митинга, совершенно несостоятелен. Во время судебного процесса представитель МВД затруднялся ответить на вопрос, какую форму имело предполагаемое публичное мероприятие – митинга или пикета. Затруднялся ответить на вопрос, в чем разница между данными формами публичного мероприятия, каковы признаки пикета, каковы признаки митинга. То есть стороной обвинения было проявлено полное непонимание того, что именно они вменяют Цыдымпиловой, и в чем они её конкретно обвиняют, - отмечает она на записи.
Также Надежда Низовкина разъяснила, почему, по её мнению, собрание со студентами не носило признаков ни пикета, ни митинга.
- Митинг и пикетирование имеют разные требования к подаче заявки, имеют разные признаки самого по себе проведения, то есть пикетирование проводится меньшим количеством участников. Митинг проводится при использовании звукоусиливающей аппаратуры. В данном случае не было никакой звукоусиливающей аппаратуры, участников предполагаемого мероприятия было мало, это количество не дотягивало до количества участников, требуемого при проведении митинга. И главное – никто не произносил никаких речей, не было никаких публичных выступлений, что собственно полностью согласуется с отсутствием у данных собравшихся лиц какой-либо звукоусиливающей аппаратуры, хотя бы карманного мегафона. Соответственно, они произносить речей никаких и не могли, и не собирались, и не предполагали, - подробно рассказала юрист.
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Общество, Фото:
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