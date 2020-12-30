За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
2300 детей со всей республики получат новогодние подарки от главы Бурятии Алексея Цыденова.
- Это дети со сложной судьбой, которые особенно нуждаются в новогоднем чуде. Также подарки получат ребятишки, которые имеют особые успехи в учёбе, спорте и искусстве и принимающие активное участие в общественной деятельности, - отметили в минспорта и молодёжной политики Бурятии.
13 лет в конце декабря проводится новогодняя ёлка главы республики. За это время более 26 тысяч детей со всей Бурятии получили свои подарки. В этом году в связи с ковидом долгожданную ёлку пришлось отменить. Но дети без подарков не останутся.
Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии
Общество, Фото:
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