Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии

За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки



2300 детей со всей республики получат новогодние подарки от главы Бурятии Алексея Цыденова.



- Это дети со сложной судьбой, которые особенно нуждаются в новогоднем чуде. Также подарки получат ребятишки, которые имеют особые успехи в учёбе, спорте и искусстве и принимающие активное участие в общественной деятельности, - отметили в минспорта и молодёжной политики Бурятии.



13 лет в конце декабря проводится новогодняя ёлка главы республики. За это время более 26 тысяч детей со всей Бурятии получили свои подарки. В этом году в связи с ковидом долгожданную ёлку пришлось отменить. Но дети без подарков не останутся.





