В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»

Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
В Бурятии подвели итоги регионального конкурса в сфере молодёжной политики «Признание-2020», сообщает пресс-служба молодёжного центра республики.
Победителями в номинациях стали:
1. «Лучший молодёжный аккаунт в социальных сетях» - Исторический факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
2. «Молодёжный проект года» - Сымбылов Зоригто Дмитриевич;
3. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Гармаева Людмила Владимировна;
4. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Иванова Ирина Федоровна;
5. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Соболева Татьяна Васильевна;
6. «Лучшее муниципальное образование по реализации молодёжной политики Республики Бурятия» - Муниципальное образование «Селенгинский район»;
7. «Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи» - Кандалова Татьяна Анатольевна;
8. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Восточно-Сибирский государственный институт культуры;
9. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;
10. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Авиационный техникум;
11. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Студенческий ТОС «Перспектива» Байкальского колледжа недропользования»;
12. «Супергерой года» - Афонин Александр Александрович и также Ганькин Денис Алексеевич;
13. «Молодёжный инфлюенсер года» - Болотов Чингис Аякович.
Лауреатами номинации «Меценат года» стали:
1. Цыренова Светлана Андреевна - индивидуальный предприниматель;
2. Цынгуев Эдуард Данзанович - индивидуальный предприниматель;
3. Ёлшин Вячеслав Сергеевич - генеральный директор ООО «Байкалстроймонтаж»;
4. Герасименко Оксана Владимировна - индивидуальный предприниматель;
5. Иванов Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель, депутат муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское», участник общественного движения «Молодёжь Мухоршибири»;
6. Вильмов Юрий Владимирович - депутат Прибайкальского районного Совета депутатов и руководитель общественной организации «Боевое братство»;
7. Евсеев Александр Константинович - индивидуальный предпринимать, председатель ТОС «Энергия» и основатель боксёрского клуба «FireGong»;
8. Абдулалиев Даянат Исмаил Оглы - индивидуальный предприниматель;
9. Амян Армен Гегамович - руководитель молодёжного движения «Молодёжь Селенги»;
10. Дагбаев Мэргэн Доржиевич - индивидуальный предприниматель;
11. Доржиев Геннадий Юрьевич - депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный директор торгово-строительной компании «СМИТ»;
12. Аюшиев Вячеслав Дашиевич - директор ООО ТД «Барис»;
13. Белоусов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель.
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
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