В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»

Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики



В Бурятии подвели итоги регионального конкурса в сфере молодёжной политики «Признание-2020», сообщает пресс-служба молодёжного центра республики.



Победителями в номинациях стали:

1. «Лучший молодёжный аккаунт в социальных сетях» - Исторический факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;

2. «Молодёжный проект года» - Сымбылов Зоригто Дмитриевич;

3. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Гармаева Людмила Владимировна;

4. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Иванова Ирина Федоровна;

5. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Соболева Татьяна Васильевна;

6. «Лучшее муниципальное образование по реализации молодёжной политики Республики Бурятия» - Муниципальное образование «Селенгинский район»;

7. «Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи» - Кандалова Татьяна Анатольевна;

8. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Восточно-Сибирский государственный институт культуры;

9. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;

10. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Авиационный техникум;

11. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Студенческий ТОС «Перспектива» Байкальского колледжа недропользования»;

12. «Супергерой года» - Афонин Александр Александрович и также Ганькин Денис Алексеевич;

13. «Молодёжный инфлюенсер года» - Болотов Чингис Аякович.



Лауреатами номинации «Меценат года» стали:

1. Цыренова Светлана Андреевна - индивидуальный предприниматель;

2. Цынгуев Эдуард Данзанович - индивидуальный предприниматель;

3. Ёлшин Вячеслав Сергеевич - генеральный директор ООО «Байкалстроймонтаж»;

4. Герасименко Оксана Владимировна - индивидуальный предприниматель;

5. Иванов Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель, депутат муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское», участник общественного движения «Молодёжь Мухоршибири»;

6. Вильмов Юрий Владимирович - депутат Прибайкальского районного Совета депутатов и руководитель общественной организации «Боевое братство»;

7. Евсеев Александр Константинович - индивидуальный предпринимать, председатель ТОС «Энергия» и основатель боксёрского клуба «FireGong»;

8. Абдулалиев Даянат Исмаил Оглы - индивидуальный предприниматель;

9. Амян Армен Гегамович - руководитель молодёжного движения «Молодёжь Селенги»;

10. Дагбаев Мэргэн Доржиевич - индивидуальный предприниматель;

11. Доржиев Геннадий Юрьевич - депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный директор торгово-строительной компании «СМИТ»;

12. Аюшиев Вячеслав Дашиевич - директор ООО ТД «Барис»;

13. Белоусов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель.

