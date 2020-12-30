 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 декабря

29 декабря

Популярное

В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»

В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
Общество,  Фото:pixabay.com
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики

В Бурятии подвели итоги регионального конкурса в сфере молодёжной политики «Признание-2020», сообщает пресс-служба молодёжного центра республики.

Победителями в номинациях стали:
1. «Лучший молодёжный аккаунт в социальных сетях» - Исторический факультет Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова;
2. «Молодёжный проект года» - Сымбылов Зоригто Дмитриевич;
3. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Гармаева Людмила Владимировна;
4. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Иванова Ирина Федоровна;
5. «Лучший специалист по молодёжной политике муниципального образования» - Соболева Татьяна Васильевна;
6. «Лучшее муниципальное образование по реализации молодёжной политики Республики Бурятия» - Муниципальное образование «Селенгинский район»;
7. «Лучший специалист по реализации жилищных программ для молодёжи» - Кандалова Татьяна Анатольевна;
8. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Восточно-Сибирский государственный институт культуры;
9. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта;
10. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Авиационный техникум;
11. «Лучшее студенческое объединение учреждение высшего и среднего профессионального образования» - Студенческий ТОС «Перспектива» Байкальского колледжа недропользования»;
12. «Супергерой года» - Афонин Александр Александрович и также Ганькин Денис Алексеевич;
13. «Молодёжный инфлюенсер года» - Болотов Чингис Аякович.

Лауреатами номинации «Меценат года» стали:
1. Цыренова Светлана Андреевна - индивидуальный предприниматель;
2. Цынгуев Эдуард Данзанович - индивидуальный предприниматель;
3. Ёлшин Вячеслав Сергеевич - генеральный директор ООО «Байкалстроймонтаж»;
4. Герасименко Оксана Владимировна - индивидуальный предприниматель;
5. Иванов Андрей Владимирович - индивидуальный предприниматель, депутат муниципального образования сельское поселение «Мухоршибирское», участник общественного движения «Молодёжь Мухоршибири»;
6. Вильмов Юрий Владимирович - депутат Прибайкальского районного Совета депутатов и руководитель общественной организации «Боевое братство»;
7. Евсеев Александр Константинович - индивидуальный предпринимать, председатель ТОС «Энергия» и основатель боксёрского клуба «FireGong»;
8. Абдулалиев Даянат Исмаил Оглы - индивидуальный предприниматель;
9. Амян Армен Гегамович - руководитель молодёжного движения «Молодёжь Селенги»;
10. Дагбаев Мэргэн Доржиевич - индивидуальный предприниматель;
11. Доржиев Геннадий Юрьевич - депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный директор торгово-строительной компании «СМИТ»;
12. Аюшиев Вячеслав Дашиевич - директор ООО ТД «Барис»;
13. Белоусов Александр Юрьевич - индивидуальный предприниматель.
Бурятия конкурс молодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год
Какими были ледовые городки и как улан-удэнцы встречали Новый год
Общество, 30.12.2020
«Байкал-Daily» и фотограф Сергей Тарасенко предлагают вспомнить, как улан-удэнцы веселились на главной площади в прошлые годы
В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»
В Улан-Удэ появился «Бычок, играющий на хуре»
Общество, 30.12.2020
Ледяная скульптура установлена у входа ВСГИК
В Забайкалье определили лучшего бычка года
В Забайкалье определили лучшего бычка года
Общество, 30.12.2020
Подведены итоги фотоконкурса в сельскохозяйственном паблике
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
В Бурятии выбрали «Супергероя года» и «Молодёжного инфлюенсера года»
Общество, 30.12.2020
Объявлены победители республиканского конкурса в сфере молодёжной политики
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
В Иркутске на Крещение не будут оборудовать иордань
Общество, 30.12.2020
Праздничные службы в храмах области отменяться не будут
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
В Бурятии завершается благоустройство на источниках Хонгор-уула
Общество, 30.12.2020
На территории установлены деревянные тротуары и беседки
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
В Забайкалье начали прививать антиковидной вакциной «ЭпиВакКорона»
Общество, 30.12.2020
Прививка предназначена для взрослых от 18 до 60 лет
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
В Бурятии открыта дорога и парковка около Иволгинского дацана
Общество, 30.12.2020
При строительстве было проведено освещение
В Чите работает тактильная выставка
В Чите работает тактильная выставка
Общество, 30.12.2020
Мероприятие проходит в рамках всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех!»
Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками
Авиазавод помог Иволгинскому дацану с погрузчиками
Общество, 30.12.2020
Многотонное оборудование по обработке шерсти перевезли в цех
Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии
Муниципальные кинозалы Бурятии получат субсидии
Общество, 30.12.2020
Федеральный фонд окажет поддержку по показу отечественных фильмов
Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии
Более двух тысяч детей получат подарки от главы Бурятии
Общество, 30.12.2020
За всё время проведения акции более 26 тысяч детей со всей республики получили свои подарки
В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»
В центре Улан-Удэ появился «сказочный сад»
Общество, 30.12.2020
Яблони украсили светодиодной подсветкой
В Улан-Удэ театр Бестужева подвёл итоги 2020 года
В Улан-Удэ театр Бестужева подвёл итоги 2020 года
Общество, 30.12.2020
В преддверии Нового года Государственный русский драматический театр им.Н.А.Бестужева подвёл итоги и подготовил дайджест знаковых событий 2020-го
В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену
В Иркутском музыкальном театре строят камерную сцену
Общество, 30.12.2020
Она обошлась бюджету в 38 миллионов рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^