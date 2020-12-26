На нём будут представлены соревнования по уличным видам спорта
В рамках пятилетия спорта в Забайкальском крае запланировано проведение нового молодёжного фестиваля «Урбан Фест». Мероприятие будет включать в себя соревнования по уличным видам спорта: стритболу, паркуру, воркауту, БМХ, скейтбордингу и маунтинбайку.
- Также стоит отметить, что благодаря данным соревнованиям, молодые люди могут найти единомышленников, отточить навыки и получить возможность дальнейшего продвижения, а также показать свое творчество зрителям, не нарушая общественный порядок и доказать, что их направление – это часть общей культуры, - заявил министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.
Фестиваль пройдёт в несколько этапов: первый этап – это региональные состязания, вторым этапом станет центральное мероприятие на площади имени Ленина в Чите, где будут работать спортивно-развлекательные площадки, а также будет установлен BMX-парк. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите пройдёт молодёжный фестиваль «Урбан Фест»
Общество, Фото:
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