В Улан-Удэ выбрали лучших учителей бурятского языка

Названы победители городского конкурса «Эрхим багша»
9 декабря в Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса учителей бурятского языка «Эрхим багша – 2020». Впервые мероприятие проводился в дистанционном формате. Конкурсные испытания включали урок, мастер-класс и разговор с председателем городского комитета по образованию.
В конкурсе приняли участие 14 педагогов города Улан-Удэ из школ №1, №8, №9, №20, №32, №40, №44, №49, №51, №52, №54, №57, №63 и Бурятской гимназии №29.
По итогам двух конкурсных испытаний: урока и мастер-класса определилась пятёрка лидеров из школ №8, №20, №29, №32 и №63. Финалисты встретились с председателем комитета по образованию Улан-Удэ Татьяной Митрофановой и поговорили с ней на тему «Проблема роли и места бурятского языка в системе полилингвального образования».
По итогам трёх этапов, победителями конкурса учителей бурятского языка и литературы стали:
- Жигжитова Л.Д., учитель СОШ №20 – дипломант 1 степени;
- Цыбикова Л.Н., учитель СОШ №32 – дипломант 2 степени;
- Цырендылыков А.Ш., учитель Бурятской гимназии №29 – дипломант 3 степени.
Педагоги, занявшие призовые места, будут представлять город Улан-Удэ на межрегиональном конкурсе «Эрхим багша - 2020», сообщает управление по информационной политике города.
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Общество, Фото:
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