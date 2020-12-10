 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 декабря

09 декабря

Популярное

В Улан-Удэ выбрали лучших учителей бурятского языка

В Улан-Удэ выбрали лучших учителей бурятского языка
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Названы победители городского конкурса «Эрхим багша»

9 декабря в Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса учителей бурятского языка «Эрхим багша – 2020». Впервые мероприятие проводился в дистанционном формате. Конкурсные испытания включали урок, мастер-класс и разговор с председателем городского комитета по образованию.

В конкурсе приняли участие 14 педагогов города Улан-Удэ из школ №1, №8, №9, №20, №32, №40, №44, №49, №51, №52, №54, №57, №63 и Бурятской гимназии №29.

По итогам двух конкурсных испытаний: урока и мастер-класса определилась пятёрка лидеров из школ №8, №20, №29, №32 и №63. Финалисты встретились с председателем комитета по образованию Улан-Удэ Татьяной Митрофановой и поговорили с ней на тему «Проблема роли и места бурятского языка в системе полилингвального образования».

По итогам трёх этапов, победителями конкурса учителей бурятского языка и литературы стали:
- Жигжитова Л.Д., учитель СОШ №20 – дипломант 1 степени;
- Цыбикова Л.Н., учитель СОШ №32 – дипломант 2 степени;
- Цырендылыков А.Ш., учитель Бурятской гимназии №29 – дипломант 3 степени.

Педагоги, занявшие призовые места, будут представлять город Улан-Удэ на межрегиональном конкурсе «Эрхим багша - 2020», сообщает управление по информационной политике города.
Бурятия бурятский язык Улан-Удэ конкурс учителя педагоги образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятия на «Вкусах России» отличилась не только буузами
Бурятия на «Вкусах России» отличилась не только буузами
Общество, 10.12.2020
На конкурсе региональных брендов отметили бурятский чай и облепиху
Выпускников из Бурятии зовут в институты ФСБ
Выпускников из Бурятии зовут в институты ФСБ
Общество, 10.12.2020
Кандидаты должны быть годны к военной службе
В Улан-Удэ выбрали лучших учителей бурятского языка
В Улан-Удэ выбрали лучших учителей бурятского языка
Общество, 10.12.2020
Названы победители городского конкурса «Эрхим багша»
В Бурятии рассказали, как выбрать красную икру
В Бурятии рассказали, как выбрать красную икру
Общество, 10.12.2020
Роспотребнадзор дал рекомендации для покупателей в преддверие Нового года
В Бурятии продолжают сворачивать ковидные койки
В Бурятии продолжают сворачивать ковидные койки
Общество, 10.12.2020
Койки вновь развернут при необходимости
В Улан-Удэ появятся четыре новые школы
В Улан-Удэ появятся четыре новые школы
Общество, 10.12.2020
К строительству новых школ привлекут инвестора
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 22 тысячи
В Забайкалье коронавирус превысил отметку в 22 тысячи
Общество, 10.12.2020
Ещё почти 260 забайкальцев выздоровели после COVID-19
Улан-Удэ стал участником «Путешествия Деда Мороза с НТВ»
Улан-Удэ стал участником «Путешествия Деда Мороза с НТВ»
Общество, 10.12.2020
На связь с детьми вышел Российский Дед Мороз
В Бурятии сельчанам не хватает уличных туалетов
В Бурятии сельчанам не хватает уличных туалетов
Общество, 10.12.2020
Люди просят районные власти решить их проблему
Почта России поможет подарить подписку детскому дому
Почта России поможет подарить подписку детскому дому
Общество, 10.12.2020
В России продолжается благотворительная акция «Дерево добра»
В Бурятии от пожаров в этом году пострадало меньше лесов
В Бурятии от пожаров в этом году пострадало меньше лесов
Общество, 10.12.2020
Прокуратура подвела итоги надзорной деятельности в сфере охраны лесов от пожаров

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^