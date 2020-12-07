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В Бурятии владельцев оружия призывают продлить лицензии

В Бурятии владельцев оружия призывают продлить лицензии
Общество, 
Льготный период уже закончился

1 декабря завершился льготный период для владельцев оружия. В апреле из-за пандемии коронавируса пошли навстречу частным охранникам, охотникам и прочим владельцам оружия, срок действия лицензий (разрешений) на оружие у которых истекал с 6 апреля до 1 ноября. Им продлили действие разрешения, отменив наказание за просрочку регистрации на оружие. Но теперь льготный период закончился, и владельцам огнестрельных стволов нужно заняться лицензией.

Документы нужно подать в подразделения лицензионно-разрешительной работы по Республике Бурятия. Приём граждан проводится по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 14:00).

Заявления необходимо подавать через единый портал государственных услуг с вложением электронных образцов документов, определенных административными регламентами.

При подаче заявлений за пределами установленных сроков наступает административная ответственность согласно действующему законодательству.
Росгвардия оружие
 
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