В Бурятии владельцев оружия призывают продлить лицензии

Льготный период уже закончился



1 декабря завершился льготный период для владельцев оружия. В апреле из-за пандемии коронавируса пошли навстречу частным охранникам, охотникам и прочим владельцам оружия, срок действия лицензий (разрешений) на оружие у которых истекал с 6 апреля до 1 ноября. Им продлили действие разрешения, отменив наказание за просрочку регистрации на оружие. Но теперь льготный период закончился, и владельцам огнестрельных стволов нужно заняться лицензией.



Документы нужно подать в подразделения лицензионно-разрешительной работы по Республике Бурятия. Приём граждан проводится по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 14:00).



Заявления необходимо подавать через единый портал государственных услуг с вложением электронных образцов документов, определенных административными регламентами.



При подаче заявлений за пределами установленных сроков наступает административная ответственность согласно действующему законодательству.

