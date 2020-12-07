Льготный период уже закончился
1 декабря завершился льготный период для владельцев оружия. В апреле из-за пандемии коронавируса пошли навстречу частным охранникам, охотникам и прочим владельцам оружия, срок действия лицензий (разрешений) на оружие у которых истекал с 6 апреля до 1 ноября. Им продлили действие разрешения, отменив наказание за просрочку регистрации на оружие. Но теперь льготный период закончился, и владельцам огнестрельных стволов нужно заняться лицензией.
Документы нужно подать в подразделения лицензионно-разрешительной работы по Республике Бурятия. Приём граждан проводится по вторникам и четвергам с 9:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 14:00).
Заявления необходимо подавать через единый портал государственных услуг с вложением электронных образцов документов, определенных административными регламентами.
При подаче заявлений за пределами установленных сроков наступает административная ответственность согласно действующему законодательству.
В Бурятии владельцев оружия призывают продлить лицензии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Смешное видео представила председатель ТОСа из Бурятии
Жителей просят обращаться в МФЦ в электронном варианте
Улан-Удэ взял на вооружение московский опыт со светофорами
Савватий выразил соболезнования близким скончавшегося экс-мэра Чебоксар
Ёлка в Улан-Удэ вошла в десятку самых высоких в России
Три буузы герой съел, одна осталась
Роспотребнадзор дал рекомендации по празднованию Нового года во время пандемии
Юрий Кузнецов внёс огромный вклад в организацию рационального использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов
Задать вопросы можно до 21 декабря
Заболеваемость пошла на спад
Сейчас подсыпали свыше 200 участков дорог
В Бурятии объявлен старт акции «Чудеса случаются»
На должность главного дирижёра «сватались» многие кандидаты
Чемпионат собрал более 90 спортсменов
За последние сутки составили более 10 протоколов о нарушениях