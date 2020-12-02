Иркутянин получил диплом национальной премии Распутина

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Награждение лауреатов литературной премии прошло в онлайн-режиме



Состоялось награждение лауреатов национальной литературной премии имени В.Г. Распутина. Церемония прошла в онлайн-формате. Участие в ней приняли президент Российского книжного союза Сергей Степашин, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, писатели, редакторы, представители издательств и средств массовой информации.



Награждение лауреатов планировалось провести в Москве 15 марта этого года, в день рождения Валентина Распутина. Но из-за ограничительных мер оно не состоялось. Организаторы решили провести торжественную церемонию виртуально.



На конкурсный отбор поступило 72 заявки из 25 регионов России и трёх стран – Германии, Беларуси и США. Критериями оценки жюри были художественные достоинства текстов и нравственно-патриотические ценности.



Обладателями национальной литературной премии стали трое писателей. Это москвич Владимир Крупин за книгу «Эфирное время», Александр Бушковский из Петрозаводска за роман «Рымба» и Владимир Топилин из Минусинска за книгу «Когда цветут эдельвейсы». Размер первой премии составляет 500 тыс. рублей, второй - 200 тыс., третьей – 100 тыс. Специальным дипломом за вклад в сохранение памяти о Распутине отмечен иркутский писатель Альберт Гурулёв.



Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина была учреждена в 2017 году в рамках соглашения о сотрудничестве правительства Иркутской области и Российского книжного союза. Она проводится один раз в два года и может быть присуждена произведению только один раз, сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

