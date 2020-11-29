Бурятский КВН-щик забрал 25 тысяч рублей на шоу «Русские не смеются»

Из четырёх членов жюри засмеялся только один. От него бурятский юморист получил 25 тысяч рублей.











- Я вообще не понимаю, как не смеются над самоиронией, по-моему, это один из лучших … Стёб надо - он лучший. Мне кажется, на сегодняшний день мне не было смешнее, чем сейчас, - поделился своим впечатлением засмеявшийся член жюри.







Бурятский юморист, КВН-щик Валерий Гуляев выступил на шоу телеканала СТС «Русские не смеются»По правилам шоу, артистам-любителям предстоит рассмешить скупых на эмоции зрителей, а им в свою очередь — не рассмеяться. В начале юмористического шоу «несмеяны» получат на счёт 25 000 рублей, которые они смогут как преумножить, так и потерять. Кто лучше справится со своей задачей и кому достанется главный приз 1 000 000 рублейВ интервью с ведущими шоу Михаилом Галустяном и Сергеем Светлаковым Валерйи признался, что бросил учёбу, поскольку она мешала ему заниматься юмором, поэтому он «почти ветеринар».- Я не мог совместить приятное с полезным, - рассказал Валерий.На шоу он пришёл для того, чтобы проверить себя, поскольку никогда не выступал один. Жюри он представил стенд-ап на тему своего роста. Он пошутил на тему того, как живётся невысоким людям, с какими трудностями ему приходится сталкиваться и как он их переживает.- Удивительная ситуация, - сказал соведущий Александр Незлобин, - «Несмеяны» были спокойны, только один Руслан засмеялся, а в зале вообще был разрыв.