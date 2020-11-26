Свои работы представят три художницы
27 ноября в музее истории города Улан-Удэ откроется выставку «Зимний сад» (0+). В экспозиции будут представлены натюрморты художниц из разных краёв России: Фаины Гусейновой из Дагестана, Евгении Музюковой из Астрахани, Инны Нимаевой из Закаменска.
- Выставка «Зимний сад» - это энергия радости и любви. Выставка найдёт отклик в сердце каждого, согреет душу теплом и светом и приятными воспоминаниями о лете, - рассказали в пресс-служба музея. - Цветы всегда особо оживляли картины художников. В натюрмортах с цветами отражается радостная гармония цветущего мира природы.
Сейчас в музее работает выставка советской фототехники «Хранители времени» (0+).
В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов
Общество, Фото:
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