В Улан-Удэ откроется выставка цветочных натюрмортов

Общество, Фото: пресс-служба музея истории Улан-Удэ

Свои работы представят три художницы



27 ноября в музее истории города Улан-Удэ откроется выставку «Зимний сад» (0+). В экспозиции будут представлены натюрморты художниц из разных краёв России: Фаины Гусейновой из Дагестана, Евгении Музюковой из Астрахани, Инны Нимаевой из Закаменска.



- Выставка «Зимний сад» - это энергия радости и любви. Выставка найдёт отклик в сердце каждого, согреет душу теплом и светом и приятными воспоминаниями о лете, - рассказали в пресс-служба музея. - Цветы всегда особо оживляли картины художников. В натюрмортах с цветами отражается радостная гармония цветущего мира природы.



Сейчас в музее работает выставка советской фототехники «Хранители времени» (0+).

