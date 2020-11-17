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В Бурятии сократили число отрицательных тестов для выписки после ковида

В Бурятии сократили число отрицательных тестов для выписки после ковида
Общество,  Фото:pixabay.com
Новые правила вступают в силу с сегодняшнего дня

В министерстве здравоохранения Бурятии сообщили, что для выписки теперь достаточно одного отрицательного анализа на COVID-19. Данное решение главного санитарного врача России Анны Поповой вступило в силу с 17 ноября.

Нововведение касается как амбулаторных больных, так и тех, кто лечился в стационарах. После одного отрицательного результата теста можно выходить на работу, учёбу и в другие организованные коллективы. Тестирование должно проводиться методом ПЦР.

Для контактных лиц, у которых нет клинических симптомов заболевания, тесты проводить не обязательно. Таким людям необходимо соблюсти обязательную двухнедельную самоизоляцию, а после можно возвращаться на работу или учёбу.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова дала поручение медицинским организациям отработать задачи по новому постановлению в оперативном порядке.

Прежним критерием выздоровления были два теста с отрицательным результатом. Разговоры о том, что в скором времени придётся сдавать только один тест вместо двух, появились в конце октября.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии по-прежнему остаётся напряжённая обстановка по коронавирусу. Республика стала первым регионом в России, вновь объявившим локдаун. С понедельника и до конца ноября приостановлена работа торговых центров, ряда других объектов торговли, всего общепита, салонов красоты, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, учреждений допобразования.
коронавирус профилактика
 
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