В Иркутске запретят проезд грузовиков в часы пик на год

Меры направлены на повышение пропускной способности городских дорог



С 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года на автомобильных дорогах города Иркутска ежедневно в период с 7:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения грузовых автомобилей и составов транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин по следующим улицам:

- по ул. Маршала Конева на участке от границы города Иркутска до б-ра Рябикова;

- по б-ру Рябикова на участке от дома № 31б по б-ру Рябикова до ул. Сергеева;

- по ул. Сергеева;

- по ул. Воронежской от ул. Маяковского до ул. Сергеева;

- по ул. Маяковского на участке от ул. Воронежской до Спортивного переулка;

- по объездной дороге мкр-н. Первомайский – мкр-н Университетский;

- по ул. Рабочего Штаба;

- по ул. Байкальской на участке от пересечения с ул. Дыбовского до пересечения с ул. Ржанова;

- по ул. Розы Люксембург на участке от ст. Горка до пересечения с ул. Тухачевского.



Временное ограничение движения транспортных средств не будет распространяться:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;

- на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);

- на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.



Соответствующие дорожные знаки появятся на всех въездах в Иркутск. Эти меры направлены на повышение пропускной способности автомобильных дорог города в часы максимальной нагрузки. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы области.

