В Бурятии начали работу пункты проката техсредств реабилитации

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Их можно получить по договору безвозмездного пользования на срок до 1 года



В 2020 году в Бурятии начали работу два новых пункта проката технических средств реабилитации (ТСР) для граждан старшего возраста и временно утративших мобильность граждан. Один пункт проката при центре социального обслуживания «Доверие» в Улан-Удэ располагает 442 различными техническими средствами реабилитации. Второй пункт при Заиграевском доме-интернате для престарелых и инвалидов имеет 162 единицы ТСР.



Для временного пользования гражданами старшего возраста, а также гражданами, временно утратившими способность к самообслуживанию, предлагаются тренажёры для реабилитации после перенесеёного инсульта, инфаркта, травм, а также костыли и трости различных модификаций, противопролежневые матрацы, сиденья поворотные, приспособления для мытья головы в кровати, кровати многофункциональные, штанга-консоль для подъёма в кровати, инвалидные коляски, ходунки и другие технические приспособления.



- В текущем году открылись два новых пункта проката: в г. Улан-Удэ на базе дома-интерната «Доверие» и на базе Заиграевского дома-интерната для пожилых и инвалидов, в 2021 – ещё в четырёх районах, в 2022 году они появятся во всех районах республики. На эти мероприятия в 2020 году проектом «Старшее поколение» предусмотрены более 2 млн рублей, - рассказала министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



Для заключения договора безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации сроком до 1 года необходимо предъявить справку-рекомендацию от лечащего врача.



Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, д. 20. В период работы учреждения в режиме «тотальной изоляции», заявки (свой контактный телефон) направляются на электронный адрес: safonovazgr@yandex.ru. Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов находится в селе Новая Брянь, ул. Русина, д. 36, контактный телефон: 8-924-653-52-54. Об этом сообщает пресс-служба минсоцзащиты РБ.

