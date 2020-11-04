В Бурятию после реставрации вернулась картина-икона XIX века





Министерство культуры Бурятии и всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика Грабаря завершили реставрацию иконы Карла Рейхеля «Тайная вечеря». Картина уже прибыла в Бурятию, сообщили в пресс-службе минкультуры республики.- Мы получили с реставрации икону Карла Рейхеля «Тайная вечеря». Она была направлена в прошлом году во всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. Эта картина - одна из 14 работ Карла Рейхеля, которые хранятся в коллекции Кяхтинского краеведческого музея, - рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. - Состояние сохранности иконы «Тайная вечеря» до реставрации было печальным: общее загрязнение, по полотну многочисленные разрывы. Изломы холста, большая часть по краям, многочисленные царапины и мелкие осыпи по всей поверхности.Карл Кристиан Филипп Рейхель родился в Варшаве, отец его из Германии. Семья переехала в Санкт-Петербург в 1800 году, учился художник в Императорской Академии художеств на портретиста. Некоторое время Рейхель жил в Иркутске. И в поисках работы бывал в Кяхте, затем он остался жить здесь, писал не только портреты.Известно, что работа над иконами началась поздней осенью 1847 года. После строительства Воскресенской церкви в слободе Кяхта кяхтинское купечество искало художника для написания икон в храм. Свой выбор купечество остановило на Карле Рейхеле. Иконы поступили в Кяхтинский музей в декабре 1930 году после закрытия Воскресенской церкви.На реставрацию картины в центре Грабаря минкультуры Бурятии выделило 1 миллион 950 тысяч рублей.Увидеть работу можно в Кяхтинском музее в постоянной экспозиции в зале православия.