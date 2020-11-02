Первые студенты уже начали обучение
Ещё 20 диспетчеров начнут работать на телефонах скорой медицинской помощи (СМП) в Чите. На помощь диспетчерам службы «03» направлены студенты Читинской государственной медицинской академии. Они будут вести работу по приёму, обработке и передаче вызовов пациентов. Это решение призвано усилить работу диспетчерской службы СМП, которая сегодня работает в режиме повышенных нагрузок, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Сегодня, 2 ноября, первые 14 студентов-медиков начали обучаться работе на горячей линии. До конца дня к обучению подключаться ещё шесть человек. Вице-премьеры правительства Забайкальского края Андрей Гурулев и Инна Щеглова проинспектировали старт обучающих курсов.
Ранее губернатор Забайкальского края, председатель оперативного штаба по коронавирусу Александр Осипов поручил усилить работу горячих линий из-за неоднократных жалоб жителей региона.
- Для информационной и консультационной помощи привлечены 20 специалистов, сегодня они обучаются. Полноценно приступят к работе к четвергу, с завтрашнего дня начинают стажировку, уже снижая нагрузку на телефоны, отвечая забайкальцам, консультируя их по всем вопросам, - сказал заместитель председателя правительства Андрей Гурулев.
Он отметил, что вопрос заработной платы для специалистов уже проработан и решён.
В Чите студенты-медики помогут «скорой помощи»
Общество, Фото:
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