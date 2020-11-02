Основатель Russian Event Awards сыграл свадьбу в Бурятии

«Ничего не бывает случайного», - поделился счастливый молодожён Геннадий Шаталов



Председатель правления ФРОС Region PR, основатель национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, всероссийской туристской премии «Маршрут года», всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический сувенир» и всероссийского конкурса журналистов и блогеров «МедиаТур», генеральный продюсер конкурса кино о туризме и путешествиях «Россия вдохновляет» Геннадий Шаталов сыграл свадьбу в Бурятии.



В улан-удэнском Дворце бракосочетания он узаконил длительные отношения со своей возлюбленной Ларисой. Об этом он написал на своей странице в Facebook 31 октября, приложив к публикации фотографии с торжества.



- Решение совершить обряд бракосочетания в Солнечной Бурятии пришло вроде бы случайно, ещё несколько месяцев назад, но ничего не бывает случайного, в этой жизни все закономерно. Потом прошёл соответствующий обряд в Иволгинском дацане, который для меня является местом силы и энергии! – написал Геннадий Шаталов.



Также он добавил, что все участники церемонии и обряда сдали тест на коронавирус. «Все здоровы!» - отметил Геннадий Шаталов.



- Пора в Бурятии запускать новое направление - свадебный туризм на Байкале! Бурятия - ты прекрасна! – заключил Геннадий Шаталов.



В программе свадебного тура было посещение буддийского храма. Молодожёны посетили Ацагатский дацан, побывали в месте пребывания Далай-ламы XIV. Пара осталась под впечатлением от встречи и общением с Тарба ламой. Подробности Геннадий Шаталов пообещал сообщить позже.



- После дацана мы все побывали в Доме музее Агвана Доржиева, где потрясающая Эрдени Дара Бадмаевна рассказала много интересных историй!



Следующим пунктом нашего путешествия был туристический комплекс «Степной кочевник».



- Сразу же скажу – всё супер! От встречи до интерактивных игр и мастер-классов: лепка бууз, стрельба из лука и др. Рекомендую всем в обязательном порядке побывать в «Степном кочевнике», что поможет всем гораздо лучше узнать быт и традиции бурятского народа! – написал Геннадий Шаталов.



Также супруги побывали в Сретенском женском монастыре в селе Батурино. И конечно, отправились на Байкал.



- Нельзя приехать в Бурятию и не побывать на берегах Священного Байкала! Это место особой энергии, сакральное место, с множеством легенд и обрядов! Воды Байкальской попили, ноги омыли, несмотря на холодную погоду! Байкал хорош в любое время года и любую погоду! – заключил Геннадий Шаталов, поблагодарив друзей.



