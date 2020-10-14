Призвание – хранить природу

14 октября отмечается День работников заповедного дела в России





Особенно активно идею создания заповедника в центральной части горного хребта Хамар-Дабан, в этом удивительном районе Южного Прибайкалья, выдвигали сотрудники кафедры ботаники Иркутского государственного университета — известный лесовед, профессор Алексей Всеволодович Смирнов и Нина Афанасьевна Епова. Поддержал предложение ботаников и ведущий зоолог ИГУ профессор Андрей Степанович Фетисов.





Поэтому и методы, приёмы работы самые разные. В сфере охраны перед нашими государственными инспекторами стоит задача: не отстать от суперэкипированных современными технологиями и гаджетами браконьеров. Если, например, у них есть спутниковый телефон, приборы ночного видения, тепловизоры, аэролодки, то и оснащение наших групп должно быть не хуже, иначе не сможем пресечь правонарушения.







- Во-первых, я испытываю удовлетворение от понимания общего успеха в деле сохранения природы – нам многое удалось сделать. Во-вторых, я привык смотреть на жизнь с оптимизмом: у нас в стране расширяются заповедные территории, увеличивается их количество, активно действует Национальный проект "Экология". Я вижу нацеленность руководства в Москве на решение общих задач и не вижу проблем для заповедника в сотрудничестве с муниципальной и региональной властью по решению насущных вопросов.











В преддверии профессионального праздника о нелёгких буднях защитников природы в интервью «Байкал-Daily» рассказал директор Байкальского государственного заповедника Василий Иванович Сутула.- Северный склон и долины рек хребта Большой Хамар-Дабан отличает высокая концентрация эндемичных и реликтовых для Байкала видов растений. Эта уникальная экосистема веками формировалась под воздействием Великого озера. Она очень чувствительна к антропогенному воздействию – пагубно влияли непродуманная вырубка лесов, браконьерство, в том числе направленное на редкие виды животных и растений, лесные пожары, и со временем всё это обретало значительные масштабы.Между хребтом Хамар-Дабан и озером Байкал расположены автодорога, железная дорога, посёлки и станции, а в 1960 годы начал свою работу Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, с первых дней представлявший угрозу окружающей среде. Всё это не могло не вызвать обоснованное беспокойство учёных и людей, неравнодушных к природе. Ученые Байкальского региона пришли к мысли о необходимости создания заповедника.Первые практические шаги по созданию заповедника были сделаны в 1968 году по инициативе большого энтузиаста охраны природы Байкала и талантливого руководителя Николая Тимофеевича Антоненко, возглавлявшего в то время Управление охотничье-промыслового хозяйства Бурятской АССР. В подготовке документов, необходимых для организации заповедника, принимали активное участие сотрудники Баргузинского заповедника во главе с лесоводом Аркадием Ивановичем Ткаченко, а также работники лесного и охотничьего ведомств Бурятской АССР. Байкальский государственный заповедник был создан 26 сентября 1969 г. согласно Постановлению Совета Министров РСФСР № 571 «Об организации Байкальского государственного заповедника Главохоты РСФСР».- В советский период (с 1969 года до начала перестройки) формировалась структура учреждения, его коллектив, материально-техническая база, шло обустройство центральной усадьбы заповедника в посёлке Танхой. С 1985 года, когда в ведение Байкальского заповедника был передан Кабанский заказник, начался новый этап в развитии заповедника – сохранение водно-болотных угодий, особенно в период миграции птиц, в числе которых встречаются виды, взятые в нашей стране под особую охрану.В конце 1980-х – 1990-е годы в стране грянула перестройка, и социально-экономические условия начали стремительно меняться. И лишь к концу первого десятилетия 2000-х годов наступил третий этап – снова начала развиваться с подачи государственных органов материально-техническая база, становится более сплочённым наш коллектив. В этот период в ведение Байкальского заповедника был передан Алтачейский заказник, и, на мой взгляд, это очередной важный рубеж в жизни учреждения.На сегодняшний день в коллективе заповедника, на трёх заповедных территориях, которые находятся под охраной, работают сто человек.Подчеркну: все наши коллеги неравнодушны к сохранению природы. В первую очередь, это наши ветераны, те, кто стоял у истоков, кто руководил охраной территории, занимался научными исследованиями, трудился для обеспечения деятельности заповедника. Многих из них уже нет рядом с нами... Это и бывшие директоры, мои предшественники, которые занимались не только охраной, но и развитием материально-технической базы и в целом коллектива: Альберт Валерьянович Воробьёв, Александр Михайлович Субботин, Юрий Михайлович Карбаинов, Валерий Николаевич Попов и другие. Много лет отдал развитию службы охраны Михаил Николаевич Краснопевцев, не мыслю заповедной науки без Виктора Степановича Бойченко.Безусловно, работники заповедника должны знать, что охраняем, какие растения и животные и в каком состоянии находятся. В этом незаменима помощь, прежде всего, наших уважаемых сотрудников – орнитологов Владимира Васильевича Баскакова и Андрея Андреевича Васильченко, энтомолога Нины Александровны Беловой, ботаников Александры Семёновны Краснопевцевой, Людмилы Васильевны Субботиной, Елены Георгиевны Мартусовой, нашего почвоведа Ольги Дмитриевны Ермаковой. Особо хочу отметить Николая Николаевича Володченкова.Я отдаю должное этим людям, практически всю жизнь отдавшим заповеднику, и он, без преувеличения, стал для них вторым домом. Энтузиазм моих коллег трудно переоценить, как и их вклад в дело сохранения байкальской природы.Главное, сегодня в заповеднике трудится сплочённый работоспособный коллектив. Это люди, не только преданные своему делу, но и высокопрофессиональные специалисты.- Прежде всего, надо чётко понимать, что всё направлено на единую цель – сохранение биоразнообразия и экосистем заповедника в неприкосновенности, уменьшение антропогенного воздействия на природу. Поэтому мы и охраняем заповедные территории от нарушений, тушим природные пожары.Второе – мы занимаемся научными исследованиями, чтобы понять, как лучше сохранить имеющиеся у нас виды растений и животных.Экологическое просвещение – работа с различными целевыми группами общества: с детьми разных возрастов, со школьниками и студентами, с местными жителями, представителями бизнеса и власти. Считаем важным доступным языком рассказать людям, почему нельзя трогать, например, то или иное растение или животное, и почему они внесены в Красную книгу.Ещё одно направление, которое получило развитие в последние годы, - это развитие познавательного туризма. Надо понимать: это не гонки на мотоциклах и скутерах по лесам, не пляжные забавы, а именно тихое спокойное познание окружающей нетронутой природы, историко-культурных ценностей, находящихся на территории заповедника и в зоне сотрудничества биосферного резервата.В научной деятельности мы ежедневно применяем современные технологии – это и фотоловушки, датчики температуры и движения и многое другое. Пришла пора внедрять технологии сбора информации, прогнозирования проблем сохранения нашей природы.Важно, чтобы наши посетители, гости могли получить исчерпывающую и интересную информацию. Сегодня трудно заинтересовать людей скучными лекциями, недостаточно, чтобы наш сотрудник зачитал информацию с планшета. Совсем другое, когда наши туристы могут прикоснуться к природе заповедника, получить сведения в какой-либо интерактивной форме. Так мы, считаю, добьёмся большей отдачи в деле воспитания правильного отношения человека к природе.В сфере познавательного туризма важны не новые приёмы и технологии, а прежде всего, природоохранные мероприятия. К примеру, если обустроить экологическую тропу туалетами, наблюдательными вышками, смотровыми площадками, если у человека появится возможность узнать что-то новое и познавательное непосредственно от специалистов, осмотреть неординарные экспозиции, отдохнуть, получить заряд энергии от природы, притом, без ущерба для растений и животных, то это и есть организованный по всем правилам познавательный туризм. Чтобы не наносить ущерба природе, а людям доставлять удовольствие от отдыха и понимания ценности всего живого.- Прежде всего, мы, как и все другие заповедники, национальные парки и заказники – федеральные особо охраняемые природные территории, работаем в рамках выделенного финансирования, по выполнению государственного задания. Решение задач, о которых говорилось выше, это наша текущая деятельность. Помимо этого, конечно, мы изыскиваем различные возможности для привлечения внешних ресурсов.В своей научной деятельности мы стараемся привлекать к нам в заповедник и заказники коллег-исследователей из других научных учреждений, вузов России и зарубежных стран, сотрудников других заповедников и национальных парков. Подобные формы сотрудничества помогают всесторонне изучать обитателей нашей природы, делать открытия. Сейчас наши научные сотрудники с коллегами занимаются совместным изучением проблемы усыхания кедровых лесов.В деле охраны территорий наши государственные инспекторы – это замечательный пример высокопрофессионального отношения к поставленным задачам, будь то охрана заповедных территорий, тушение лесных пожаров или пресечение различных нарушений, связанных с ущербом природе. Важно ведь не только оснастить группы инспекторов современным высокотехнологичным оборудованием и снаряжением. Гораздо важнее суметь заинтересовать и мотивировать ребят. Всем понятно: от их внутреннего настроя, самоотдачи зависит не только грамотное применение оборудования при тушении пожаров или задержании браконьеров, но и успешное развитие природоохранной деятельности учреждения. Важно, чтобы люди "болели" душой за своё дело и были неравнодушными к нарушениям природоохранного законодательства и безответственному отношению к животному и растительному миру Байкала.Познавательный туризм. Ежегодно у нас растёт количество посетителей – в этом сезоне их число увеличилось практически на 70%. И нужно не просто принять гостей, но исключить ущерб природе, в то же время сделав всё возможное, чтобы туристы получили достоверную информацию, чтобы у них остались яркие позитивные впечатления. Тогда, считаю, мы получим в их лице благодарных помощников и союзников. Подчеркну: познавательный туризм – это инструмент для сохранения природы. Хотя противники этой идеи считают, что туризм и заповедник – вещи несовместимые. У нас в заповеднике имеются специально обустроенные участки, и выстроена грамотная работа, ориентированная на каждого посетителя. Только так возможно сохранить первозданность природы.- На деятельности заповедника, как учреждения, конечно, негативно сказалась пандемия коронавируса. В связи с ограничениями, введёнными для профилактики новой коронавирусной инфекции, наш заповедник был закрыт для посетителей до конца июня. И немало усилий и средств было вложено в подготовку и профилактику, причём, непрерывно, чтобы наши сотрудники и гости были защищены от опасности заражения. Мы неукоснительно и строго выполняем все указания по профилактике и министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, и региональных органов власти и управления Роспотребнадзора по Бурятии.Проведён весь необходимый комплекс мероприятий, все работники обеспечены средствами защиты, масками и перчатками, антисептиками и другими дезинфицирующими средствами в нужном количестве. Для приёма посетителей приобретены средства защиты, ионизирующее оборудование, выполнены все предписания.Все наши своевременные действия дали результат – на сегодня в заповеднике нет ни одного случая заболевания ни среди наших гостей, ни в нашем коллективе.Актуален, конечно, и вопрос лесных пожаров. Количество антропогенных пожаров в заповеднике минимально – менее пяти процентов. У нас посещение заповедной территории туристами возможно только в сопровождении наших сотрудников – гидов. Таким образом, пожаров антропогенного характера на территории ООПТ, связанных с познавательным туризмом, можно полностью избежать. И это подтверждается нашей практикой.Подавляющее большинство случившихся в заповеднике пожаров – природного происхождения. Ландшафты в заповеднике горно-таёжные, поэтому важно как можно быстрее – лучше всего, в первые часы – обнаружить очаг возгорания и предпринять все меры по его тушению.В этом деле незаменимы средства мониторинга, а все наши группы инспекторов снабжены спутниковыми телефонами, различным оборудованием и специальным транспортом, в том числе для прохождения по рекам: в трудные периоды помогают современные аэролодки. А также при тушении природных пожаров применяются и вертолёты.Благодаря принятым мерам, в этом году в заповеднике не было ни одного пожара. Это большое достижение с точки зрения охраны природы и большая заслуга наших инспекторов.Ещё одна угроза для заповедных территорий – браконьерство. В Алтачейском заказнике акты браконьерства чаще всего связаны с убийством диких животных. Не так давно в Алтачейском заказнике произошёл вопиющий случай – браконьеры, расстрелявшие двух косуль, совершили умышленный наезд автомобилем на нашего государственного инспектора при задержании нарушителей. Я очень надеюсь, что правоохранительные органы доведут дело до конца и сделают всё, чтобы привлечь нарушителей к ответственности по закону.На территории госзаказника «Кабанский» случаи браконьерского лова рыбы сведены к минимуму – за текущий год не допущено ни одного случая. К сожалению, в последние годы из-за маловодья в Кабанском заказнике, да и на сопредельной территории наблюдается снижение численности частиковых пород рыб – щуки, окуня, язи, карася и других видов. В свою очередь, именно рыба – это основной источник питания для многочисленных видов птиц, которых в дельте Селенги ежегодно пролетает около пяти миллионов. А чтобы сохранить популяцию, например, орлана, и другие виды, занесённые в Красную книгу, надо, чтобы им хватало пищи.Также в последнее время беспокойство учёных вызывает повышение уровня озера Байкал, что может нанести вред водному миру дельты Селенги в целом и непосредственно Кабанскому заказнику.Отмечу, что совместными усилиями в Байкальском заповеднике удалось на порядок снизить число случаев злостного браконьерства. В настоящее время в Байкальском заповеднике, главным образом, остались только нарушения, связанные с невежеством посетителей. Не каждый из наших гостей понимает, что "дикий" поход в лес без сопровождения – это потенциальный пожар, незаконные рубки деревьев, непотушенные кострища, излишнее беспокойство животных.- В деле охраны заповедника первостепенная задача – добиться у нашего руководства повышения зарплаты государственных инспекторов, которые часто рискуют своей жизнью. Кроме того, необходимо увеличивать собственные доходы учреждения за счёт созданной в Байкальском заповеднике инфраструктуры туризма. Второе направление – дальнейшее развитие и совершенствование инфраструктуры познавательного туризма, экологического просвещения. Сейчас заканчивается строительство ещё одного гостиничного комплекса "Байкальская волна", вводится в действие автономная система энергоснабжения визит-центра "Байкал заповедный". В Алтачейском заказнике ведётся проектирование комплекса, включающего в себя научную составляющую, инфраструктуру службы охраны, а также познавательного туризма.В планах – расширять сотрудничество с волонтёрским движением, а также с представителями крупного бизнеса. Волонтёры оказывают неоценимую помощь заповеднику во многих делах и начинаниях. В этом сезоне у нас добровольно трудилось 108 человек.Одним из вопросов недавнего заседания Общественной палаты России был как раз вопрос о взаимодействии охраняемых природных территорий и бизнеса. У нас есть прекрасный пример сотрудничества с Фондом "Красивые дети в красивом мире" – простые врачи, учителя сумели собрать свыше двух миллионов рублей и направили их в адрес Алтачейского заказника – для программы сохранения животных.Представители ОАО «РЖД», сотрудники ВСЖД оказали неоценимую помощь в создании экспозиции историко-мемориального комплекса "Байкальская переправа". По первой просьбе оказывают помощь и наши друзья из Тугнуйского угольного разреза и многие другие люди, понимающие и уважающие наш труд.Ещё одно важнейшее направление деятельности – развитие детского и школьного туризма на заповедных территориях. Если мы сегодня не будем показывать детям нетронутые уголки заповедной природы, рассказывать им о том, почему важно охранять животных и беречь растения, завтра мы получим «поколение планшетов». Потому так важны «Живые уроки» на природе. Но для развития этого движения нужна государственная поддержка, пришла пора совершенствовать нормативную базу детского туризма. Тогда такие поездки получат финансирование, а многочисленные сложности, зачастую ставящие крест на поездках детей на отдалённые заповедные территории, удастся свести к минимуму. В этом плане эффективно зарекомендовала себя национальная программа детского туризма "Моя Россия", благодаря которой к нам в Бурятию и в заповедник в 2018 году смогли приехать более 600 детей из разных уголков страны.У нас есть целая сеть экологических троп, но назрел вопрос продвижения законотворческого процесса по строительству и эксплуатации общенациональных экологических троп. Такие тропы должны быть, но необходимо разработать соответствующий законопроект. Сегодня в этой сфере нет законодательной базы, непонятна финансовая ответственность, кто и на что должен строить, как эксплуатировать подобные экологические тропы. Необходимо также решить и организационные моменты, потому что тропы будут, я надеюсь, строиться на землях лесного фонда.