Соревнования проходили на прошлой неделе
С 5 по 9 октября прошли Всероссийские соревнования общества Динамо по волейболу в городе Казань. Сборная «Динамо Бурятия» завоевала серебряные медали, сообщили в Ассоциации любительского волейбола Бурятии.
Лучшими игроками Чемпионата России по линии «Динамо» были признаны: Булат Гармаев - лучший либеро; Александр Абакшин - лучший диагональный.
Состав команды «Динамо Бурятия»: ️ Жаргал Цыденешиев, ️ Иван Бутин, Алексей Черняев, ️ Виталий Черняев, ️ Булат Гармаев, ️ Алдар Гончиков, Александр Абакшин, ️ Владимир Васильев, ️ Андрей Алексеев, капитан команды- Батор Очиров, представитель команды- Константин Телешев.
Волейболисты «Динамо Бурятия» завоевали серебро на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
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