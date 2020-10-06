Проблема заключалась в том, что меры социальной поддержки семье как многодетной были приостановлены
К детскому омбудсмену Бурятии Наталье Ганькиной обратилась многодетная мать по вопросу исключения её ребенка из льготной очереди в детский сад и перевода в общую.
- Как показала проверка, пока младший ребёнок ждал места в детский сад, старший достиг совершеннолетия, в связи с чем, меры социальной поддержки семье как многодетной приостановлены, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.
Для решения проблемы уполномоченный по правам ребёнка обратилась к главе Иволгинского района, после чего дошкольник был зачислен в желаемый родителями детсад. Он начнёт ходить в садик в ближайшее время.
После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик
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