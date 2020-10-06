После обращения детского омбудсмена Бурятии ребёнка зачислили в садик

Проблема заключалась в том, что меры социальной поддержки семье как многодетной были приостановлены



К детскому омбудсмену Бурятии Наталье Ганькиной обратилась многодетная мать по вопросу исключения её ребенка из льготной очереди в детский сад и перевода в общую.



- Как показала проверка, пока младший ребёнок ждал места в детский сад, старший достиг совершеннолетия, в связи с чем, меры социальной поддержки семье как многодетной приостановлены, - сообщила Наталья Ганькина на своей странице в Facebook.



Для решения проблемы уполномоченный по правам ребёнка обратилась к главе Иволгинского района, после чего дошкольник был зачислен в желаемый родителями детсад. Он начнёт ходить в садик в ближайшее время.

