На страже чудес природы: Байкальский заповедник отмечает 51-й день рождения

В 2019 году Байкальский государственный заповедник отметил полувековой юбилей со дня создания. За эти годы этот неповторимый природный объект стал неоценимым помощником и охранником жемчужины планеты – озера Байкал. Каковы же итоги первого года нового десятилетия в жизни заповедника?



С любовью к природе



Сотрудниками заповедника проводится ежедневная работа, направленная на сохранение уникальных и типичных природных комплексов в Республике Бурятия. В ведении ФГБУ «Байкальский государственный заповедник» находятся три заповедные территории: Байкальский заповедник – это южное побережье Байкала, центральная часть хребта Хамар-Дабан; Кабанский заказник расположен в центральной части дельты реки Селенги; Алтачейский заказник – в западной части Заганского хребта.



Байкальский заповедник включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, входит в состав объекта Всемирного природного наследия «Озеро Байкал» ЮНЕСКО. В 1994 году Кабанский заказник, согласно Рамсарской Конвенции, отнесён к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение в качестве местообитания водоплавающих птиц. А с 1996 года территория заказника также входит в состав участка Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».



Первоочередная задача заповедника - охрана природных территорий для сохранения биологического разнообразия. В этом году был открыт новый вид растения – Весенник танхойский. Исключительное разнообразие природных условий создало удивительное богатство растительного мира Хамар-Дабана. Здесь произрастают 1147 видов высших сосудистых растений, из них 13 видов включены в Красную книгу Российской Федерации и 48 видов – в Красную книгу Республики Бурятия. Папоротники, хвощи, плауны, мхи, цветковые растения, грибы, лишайники – всех их можно встретить в Байкальском заповеднике.



Травы семейства зонтичных на полянах около реки Выдриной достигают высоты 2,5 метра! А в целом на заповедной территории сохранились реликтовые растения, входившие в состав флоры прежних эпох и выжившие до настоящего времени – здесь произрастают 30 видов реликтов третичных широколиственных лесов.



Что касается байкальской фауны, обстановка стабильная. В заповеднике встречаются 52 вида млекопитающих, 303 вида птиц. По результатам научных учётов, отмечается рост численности (50 особей) дикого северного оленя (лесной подвид алтае-саянской популяции, отнесённый к редким видам). Остаётся стабильной (51 особь) численность медведя.



Потому наиглавнейшая задача для каждого сотрудника учреждения, душой болеющего за родной заповедник, - это охрана заповедной территории. В ходе патрулирования заповедной территории (а людям приходится передвигаться как пешком, так и на лодках, а где и на лошадях) за этот год пройдено более 100 тысяч километров. Благодаря неустанному наблюдению и своевременно принимаемым мерам, на обширных землях заповедника удалось не допустить ни одного лесного пожара.



Лицом к людям



Чтобы заповедник стал ближе, а значит, и комфортнее для гостей и туристов, причём, жителей не только Бурятии и России, но и всего мира, необходимо совершенствовать и обновлять объекты инфраструктуры заповедника. И в этом направлении достигнуты значительные успехи. Например, реконструирована тросовая переправа (подвесной мост длиной 31 метр) на популярном турмаршруте на р. Осиновка, а в далёком лесном посёлке Таёжный Селенгинского района, что на реке Темник, построен новый информационный пункт. Теперь те, кто едет на южный участок заповедника, смогут получить там необходимую информацию и туруслуги.



Для удобства гостей не менее важно исключить перебои с электричеством, а это напрямую влияет на работу экспозиций. Благодаря установке современных солнечных батарей, удалось обеспечить электроэнергией визит-центр «Байкал заповедный». В целом, включая установку этого года, на 6 объектах заповедника работают системы возобновляемых источников энергии, к каждому из них имеются переносные зарядные устройства.



Ещё один немаловажный момент – современная комфортабельная система приёма и размещения туристов. В минувшем году на байкальском берегу, рядом с визит-центром «Байкал заповедный», построены два гостевых дома «Окнами на Байкал» - на 20 человек. Причём, со строгим соблюдением необходимых экологических норм и правил. На очереди – стройку планируется завершить к концу этого года – ещё 2 гостевых дома «Байкальская волна». Отметим, что все объекты оснащены системами биологической очистки сточных вод – на сегодня бесперебойно работают 7 установок локальных очистных сооружений.



Конечно, говоря о туризме, нельзя забывать о чистоте окружающей природы. В заповеднике уже давно успешно внедрён раздельный сбор мусора и налажена система сдачи отходов на переработку. Приведём лишь некоторые цифры: за минувший период отсортировано и сдано на переработку 1190 кг стеклотары, 68 кг картона, 70 кг полиэтиленовой плёнки, 43 кг пластиковых бутылок, 11 кг пластиковых канистр, 3 кг полиэтиленовых ящиков, 12 кг алюминиевых банок, 1 кг крышек – на вторсырье и 20 кг использованных элементов питания. В целом результат внушительный – почти полторы тонны!



Набирает обороты модный ныне тренд – всё больше людей предпочитают «дикому» туризму экологический, созерцательный, без вреда природе. Показательно, что, например, количество наблюдателей за птицами в Кабанском заказнике, по сравнению с 2019 годом, увеличилось практически в 5 раз!



Лишь за один август 2020 года на всех объектах заповедника побывало почти 15 тысяч человек, а это практически в 3 раза больше по сравнению с августом 2019-го! Самому маленькому туристу заповедника чуть более месяца, самому юному посетителю экологической тропы не исполнилось и трёх месяцев, а самый возрастной гость заповедника перешагнул рубеж в 83 года!



Не обошлось и без инцидентов: в сезон 2020 года произошло две встречи туристов с медведями. К счастью, никто не пострадал: туристы были не одни, а с опытными сопровождающими – гидами заповедника, да и медведи не осмелились обострять ситуацию.



Пожалуй, самыми популярными и «мимимишными» для туристов представителями заповедника можно по праву считать соболей Грома и Тучку, которые живут в вольерном комплексе «Баргузинский соболь». Кстати говоря, за год эти пушистые милашки съели почти 205 кг пищи, а в состав их рациона входит до 19 ингредиентов, в том числе и мёд, и орехи, и черемша, и таёжные ягоды. Так что гости могут не волноваться – зверьки очень хорошо питаются. Они бодры, активны и ловко охотятся, могут сильно укусить за пальцы, если потерять бдительность.



Чтобы в период, закрытый для посещений, любителям природы было веселее и нескучно, работники заповедника прилагали немало усилий. Первый раз в этом году, например, в визит-центре «Байкал заповедный» в честь Дня охраны окружающей среды прошла необычная экскурсия, причём, не для гостей, а для сказочных героев - байкальских зверей и птиц. Сюжет разместили на сайте заповедника на всеобщее обозрение.



Понятное дело, что все эти проекты невозможно представить без добровольных энтузиастов и помощников заповедника – волонтёров. В этом году заповеднику помогали 108 человек, а одна девушка безвозмездно трудилась целых четыре месяца, что можно считать, без преувеличения, самым долгим сроком волонтёрской деятельности в заповеднике.



Кроме того, в этом году удалось воплотить в жизнь во многом уникальный инклюзивный волонтёрский проект, в ходе которого наравне с другими впервые трудились волонтёры с ограниченными возможностями здоровья. Ещё один проект под знаком впервые – удалось наладить и реализовать первое дистанционное сотрудничество с волонтёрами.



Также впервые в заповеднике работала бригада волонтёров программы «Серебряные друзья Байкала». Она объединила людей старшего поколения, желающих внести свой вклад в дело сохранения окружающей природы. И сделали они много хорошего!



А в целом за год в отдел туризма Байкальского заповедника поступило 3594 звонка от желающих познакомиться с заповедником, что можно считать маленьким рекордом! И на достигнутом работники Заповедника останавливаться не собираются, а с оптимизмом смотрят в будущее. Впереди ещё немало интересных и необычных проектов во всех сферах жизни заповедника, а это, можно быть уверенным, принесёт ещё больше радости и открытий туристам и гостям.

