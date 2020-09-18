Требование выдвинула прокуратура
Под контролем судебных приставов Бурятии четыре школы Мухоршибирского района оснастили устройствами системы видеонаблюдения. Такое требование выдвинула районная прокуратура для обеспечения антитеррористической защищенности, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Из средств местного бюджета школам были выделены средства на покупку и монтаж оборудования.
На сегодняшний день устройствами видеонаблюдения оснащены школы сел Шаралдай, Харашибирь, Калиновка и Галтай.
В Бурятии понудили взять под видеонаблюдение четыре школы
Общество, Фото:
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