В Бурятии понудили взять под видеонаблюдение четыре школы

Требование выдвинула прокуратура



Под контролем судебных приставов Бурятии четыре школы Мухоршибирского района оснастили устройствами системы видеонаблюдения. Такое требование выдвинула районная прокуратура для обеспечения антитеррористической защищенности, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Из средств местного бюджета школам были выделены средства на покупку и монтаж оборудования.



На сегодняшний день устройствами видеонаблюдения оснащены школы сел Шаралдай, Харашибирь, Калиновка и Галтай.

