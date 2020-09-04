Детям и подросткам напомнили о комендантском часе
В Улан-Удэ инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с общественниками провели рейды в местах массового отдыха детей и подростков. Один из рейдов состоялся на набережной.
Полицейские и общественники напомнили юным горожанам о правилах безопасности и о действующем в регионе комендантском часе. В Бурятии с 1 сентября несовершеннолетним до 16 лет нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей и опекунов или лиц, их заменяющих, с 22.00-06.00.
Поговорили общественники с детьми и об интернет-безопасности и передали подросткам памятки по профилактике экстремизма и терроризма, сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ провели рейд на набережной
Общество, Фото:
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