В Улан-Удэ провели рейд на набережной

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Детям и подросткам напомнили о комендантском часе



В Улан-Удэ инспекторы по делам несовершеннолетних вместе с общественниками провели рейды в местах массового отдыха детей и подростков. Один из рейдов состоялся на набережной.



Полицейские и общественники напомнили юным горожанам о правилах безопасности и о действующем в регионе комендантском часе. В Бурятии с 1 сентября несовершеннолетним до 16 лет нельзя находиться в общественных местах без сопровождения родителей и опекунов или лиц, их заменяющих, с 22.00-06.00.



Поговорили общественники с детьми и об интернет-безопасности и передали подросткам памятки по профилактике экстремизма и терроризма, сообщили в МВД по Бурятии.



