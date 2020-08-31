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Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»

Бурятский спектакль получил два монгольских театральных «Оскара»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Спектакль Бурятского театра драмы покорил самый престижный монгольский смотр

В Монголии подведены итоги 15-го международного фестиваля «Гэгээн Муза» - «Священная Муза». Бурятский академический театр драмы принимал участие со спектаклем «Полёт. Бильчирская история». В номинации «Лучший режиссёр» победу одержала Сойжин Жамбалова, «Лучшим художником» признана Ольга Богатищева.

Церемония награждения прошла накануне в прямом эфире в Интернете, сообщает пресс-служба Бурятского театра драмы. 

Фестиваль «Гэгээн Муза» – это самый престижный негосударственный театральный смотр Монголии, который в России можно сравнить с национальной премией «Золотая маска». В народе его окрестили монгольским театральным «Оскаром».

Спектакли Бурятского академического театра драмы не раз удостаивались высокой награды. В 2014 году монгольский театральный «Оскар» получили Саян Жамбалов в номинации «Лучший режиссёр» и Баярто Ендонов в номинации «Лучший актёр» за спектакль «Ветер минувших времён». В 2016 году «Лучшим режиссёром» на фестивале «Гэгээн Муза» был признан Олег Юмов , «Лучшим актёром» Баста Цыденов за спектакль «Старик и море». В том же году статуэтку в номинации «Лучший композитор» получила Сойжин Жамбалова за спектакль «Ромео и Джульетта».

Как сообщал «Байкал-Daily», спектакль «Полёт. Бильчирская история» (12+) создан по итогам творческой экспедиции актёров театра в Осинский район Иркутской области. Он рассказывает о том, как гибли перелётные птицы, возвращаясь с зимовья, как пчёлы теряли свои луга, как люди отрывали себя от Родины. В основе спектакля сцены из повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» и документальные истории сегодняшних жителей Осинского района - тех, кто ещё помнит исчезновение деревень из-за строительства ГЭС и затопления огромных территорий.

«Байкал-Daily» представлял интервью с режиссёром спектакля Сойжин Жамбаловой.

Монголия спектакль театр бурятской драмы
 
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