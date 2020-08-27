Эвенкийский центр Бурятии наградили дипломами «Сибирской переклички»

«Арун» принял участие в фестивале-конкурсе народов Сибири



Несмотря на то, что Бурятия уже не входит в Сибирский федеральный орган, старые культурные связи в действии. Республиканский центр эвенкийской культуры «Арун» принял участие в онлайн-капустнике «Сибирская перекличка», проводившемся с 17 по 21 августа, в рамках межрегионального фестиваля-конкурса народов Сибири «Сибиряки». Мероприятие проходило в Новосибирске заочно, в том числе в формате онлайн-трансляций через социальные сети.



От центра «Арун» в онлайн-мероприятии участвовали юные певицы Сарюна Гундуева и Ирина Арьяева, награждённые дипломом в номинации «Народный вокал», а также сотрудник центра, дизайнер Дарья Гундуева, получившая диплом в номинации «Народные художественные промыслы и народное декоративно-прикладное искусство». Организаторы «Сибирской переклички» особенно отметили высокий уровень исполнения.



Кроме этого, благодарственные письма получили директор центра «Арун» Надежда Шеметова и хормейстер Алексей Санжиев. Также центру «Арун» прислали календарь с символикой проведённого мероприятия, сообщает пресс-служба учреждения.

