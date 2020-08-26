В Иркутске установят 6 новых светофоров

Это станет одной из мер по снижению количества очагов аварийности



6 новых светофоров будет установлено в Иркутске. В частности, до конца сентября светофоры появятся на ул. Костычева – ул.Стасова; ул. Степана Разина, 5; ул. Чапаева – ул. Первомайская; ул. Радищева, 130; бульвар Постышева и ул. Сурнова. Кроме того, будет проведена реконструкция светофоров на пересечениях дорог: ул. Трилиссера – ул. 25 Октября; ул. Седова – ул. 4-я Советская; ул. Трилиссера – ул. Седова; ул. Советская – ул. 25 Октября – ул. Парковая. На данных участках будут добавлены пешеходные фазы и обустроены тротуары. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Марина Цыренова. Она отметила, что по итогам анализа аварийности в 2019 году зафиксировано 62 места концентрации ДТП, по каждому адресу отработаны первоочередные меры, направленные на устранение причин дорожно-транспортных происшествий.



- Одна из основных задач – снижение количества очагов аварийности. На таких участках мы устанавливаем светофоры, ограждение, иногда необходимо перенести пешеходный переход. В этом году был закрыт разворот на светофоре по ул. Челябинская, 35-35б. Проведены работы по замене дорожных знаков «Уступите дорогу» на «Движение без остановки запрещено» по улицам Румянцева – 2-я Железнодорожная и по улице Петрова в районе улицы Глеба Успенского. На ряде улиц с интенсивным движением нанесена разметка «Зебра» в бело-жёлтом цвете, – подчеркнула Марина Цыренова.



В частности, в Иркутске выполнены работы по установке пешеходных металлических ограждений по улицам Гоголя, Розы Люксембург, Сухэ-Батора и другим. В текущем году будут проведены работы по переносу пешеходного перехода на участке улицы Академической от остановки «Пос. Энергетиков до остановки «Троллейбусное депо». Кроме того, будут обустроены светофоры типа Т-7 на 22 адресах в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей с целью повышения безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

