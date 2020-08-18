Они состоятся 22 августа около стадиона СибВО
Соревнования по велосипедному спорту в дисциплине БМХ на призы губернатора Забайкальского края пройдут 22 августа в лесном массиве за стадионом СибВО в Чите.
- Участие в соревнованиях смогут принять все желающие, прошедшие специальную подготовку и предоставившие документы: допуск врача к соревнованиям, действующий страховой полис от несчастных случаев, а также имеющие соответствующий велосипед и экипировку, – рассказали в федерации велосипедного спорта региона.
Соревнования по велосипедному спорту в дисциплине БМХ проводятся по 8 категориям:
- Дерт: МТБ новички (14-20 лет);
- МТБ эксперты (21 год и старше);
- Дерт: ВМХ новички (14-20 лет);
- ВМХ эксперты (21 год и старше);
- Памп трек: МТБ новички (14-20 лет);
- МТБ эксперты (21 год и старше);
- Памп трек: ВМХ новички (14-20 лет);
- ВМХ эксперты (21 год и старше).
Регистрация участников начнётся в 11:00. Торжественное открытие соревнований состоится в 12:00. Награждение победителей и призёров, закрытие соревнований проведут в 17:00.
Призовой фонд турнира составит 80 тысяч рублей, за первое место победители получат 5000 рублей, за второе место – 3000 рублей, за третье место – 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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В Чите проведут велосоревнования в дисциплине ВМХ
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