Часть Бурятии оказалась в «блокаде»





В прошлом году стоимость билета рейса «Багдарин – Уакит», например, составляла порядочные для местных жителей 3200 рублей. С собой на борт разрешено брать груз до 10 кг, за каждый последующий килограмм приходилось доплачивать 108 рублей.



- В отдалённых посёлках нет мобильной связи, интернета… Забытое властями место, - сокрушаются местные жители.





Жители отдалённых посёлков Баунтовского района Бурятии оказались отрезаны от «большой земли» из-за отсутствия авиасообщения. В этом году не было ещё ни одного регулярного авиарейса. Местные жители называют себя оторванными от всего мира.- Жители не могут добраться домой или выехать за медицинской помощью. Студенты не могут приехать домой, а абитуриенты поступить в учебные заведения. Дети этих посёлков этим летом не увидят свежих фруктов, а все жители – скоропортящихся товаров. Люди выживают, - рассказала «Байкал-Daily» местная жительница Екатерина.В магазинах уже опустели полки. Нет в продаже детского питания и подгузников. Закончились конфеты, сухофрукты и многие другие товары.Последний рейсовый самолёт был в ноябре прошлого года, то есть до зимней дороги, которая проходит по льду озёр и рек. Зимой, примерно до середины апреля, люди ездят по ней. С потеплением, как правило, возобновлялось авиасообщение, но не в этом году.Сама Екатерина оказалась заложником этой проблемы. В декабре в связи со сложной беременностью она улетела к родственникам в Нижнеангарск. После рождения малыша она планировала вернуться, но, к сожалению, не получилось.Почтовые отправления сейчас привозят раз в месяц. Таким образом, получается, что даже если раскошелиться и заказать посылку с необходимыми товарами, то её придётся очень долго ждать. «Очень дорого», - коротко прокомментировала Екатерина.Она обращалась в администрацию Баунтовского района. В июне ей обещали, что договор с авиаперевозчиком заключен, а самолёты вскоре возобновят полёты. Но до сих пор люди не увидели ни графика рейсов, ни тарифов. По словам Екатерины, после многочисленных жалоб сельчан, было всего два рейса, больше полётов не было.- Сейчас они говорят, что в аэропорту на взлётно-посадочной полосе наросли кусты. Эти кусты нужно вырубить, для этого нужно купить роторную сенокосилку, она стоит 140 тысяч, для этого нужно найти деньги, - поделилась словами чиновников Екатерина.Она также писала обращения в Росавиацию, откуда не получила никакого ответа. В республиканском министерстве транспорта в начале июля её уверили, что вскоре самолёты возобновят рейсы, однако этого до сих пор не сделано.В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что авиаперевозки планировали начать с 29-30 июня. «Однако в связи с метеорологическими условиями рейсы отмены», - ответили в министерстве.- По информации ООО «Аэросервис», авиакомпания 18 и 19 июля выполнила два рейса в населённые пункты Уакит и Варваринск. Дальнейшие авиаперевозки авиакомпания планирует осуществить после утверждения новых тарифов на перевозку пассажиров и багажа на местных авиалиниях, - сообщили в министерстве.На сегодня заявление ООО «Аэросервис» об установлении новых тарифов находится на рассмотрении в Республиканской службе по тарифам.Однако, как скоро будет дан ответ, пока неизвестно.